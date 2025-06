Ovide exilé

Sensible aux destins brisés, Béatrice Commengé désirait depuis longtemps découvrir l’Insula Ovidiu, l’île d’Ovide, au large de Tomis (aujourd’hui Constanţa), ce port lointain de la mer Noire où l’auteur de L’Art d’aimer fut relégué par Auguste à l’aube du premier millénaire. Au moment où elle s’apprête à entreprendre le voyage, au seuil de l’année 2020, en mars plus précisément, le monde s’arrête soudain pour un temps indéterminé… Fabula vous invite à lire les premières pages de son récit intitulé Ne jamais arriver. Le voyage d'Ovide (Verdier)…

Les éditions Noir sur blanc rééditent de leur côté le roman quelque peu oublié de Vintila Horia, Dieu est né en exil, Prix Goncourt 1960, qui fait fiction de l'exil d'Ovide sur le Pont-Euxin. Horia montre le poète léger se transformant à partir du moment où il découvre que l'"on peut donc mourir avant d'être mort pour de bon". Peu à peu, il pressent, puis découvre une autre vérité. Qui apportera aux hommes qui souffrent la parole de la paix ? Il devine qu'un jour « les hommes la trouveront, cette parole, comme une fleur étrange au bord d'une longue route ». Et si ses souffrances avaient été voulues par une puissance divine qui avait résolu de le contraindre à s'élever au-dessus de lui-même ? Et si le Dieu nouveau était un homme comme lui, un homme de douleur et promis à la mort ? Ce que le médecin grec Théodore lui révèle enfin, c'est que tout ce qu'il espère est vrai, qu'un enfant des hommes est venu sur terre pour assumer leur angoisse et leurs espérances. À Bethléem de Judée, "Dieu est né en exil".

Signalons encore le surprennant hommage polyphonique rendu par Nina MacLaughlin aux Métamorphoses dans Sirène, debout. Ovide rechanté (La Volte), et rappelons le volume collectif édité pour le bimillénaire de la mort du poète en 2021 : Ovide en France du Moyen Âge à nos jours (Classiques Garnier), mais aussi l'essai de littérature comparée signé naguère par Claire Paulian à l'issue d'une thèse dirigée par Tiphaine Samoyault à l'Université Paris 8 : Les Métamorphoses d’Ovide aujourd’hui. Une mémoire en déplacement (Classiques Garnier également).

(Illustr. : Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), Ovide en exil à Tomis, 1915)

