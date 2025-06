La littérature hors les livres

Un.e artiste s'adresse au public, en incorporant à sa parole d'autres médiums, diaporama, vidéo, danse, chansons, objets : telle est la performance narrative, une forme où la parole échafaude théories singulières et approches très personnelles, une forme où l'on raconte aussi des histoires, les néo-contes de la période médiatique, une forme où il importe d'être là, ensemble, avec le public. Apparue à la fin des années 90 sous le nom de conférence-performance dans le champ des arts visuels, elle existe aussi en littérature, danse, théâtre ou stand-up, produisant des pièces live, éphémères, low-tech, souvent drôles, qui se nourrissent des dispositifs sociaux de paroles (conférence, talkshow, rituels ou procès). Écrivaine et performeuse elle-même, Emmanuelle Pireyre consacre un essai à La performance narrative et aux écritures hors du livre, en rassemblant des performances qui se ressemblent en littérature, art, danse, théâtre, stand-up ou rap, pour une exploration panoramique. Il propose une panoplie d'outils pour étudier ces œuvres, ou, pourquoi pas, se lancer soi-même dans la pratique. L'ouvrage est issu d'une thèse de doctorat en recherche-création dirigée à l'Université Paris 8 par Lionel Ruffel et Catherine Milkovitch-Rioux. Fabula vous invite à découvrir quelques pages sur le site des Presses du Réel…

(Illustr. : Grande Conférence-Performance #3, ©Emmanuelle Pireyre, 2019, Musée des Arts décoratifs et du Design]