K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n° 11 : "Les larmes de Jeanne d'Arc / Joan of Arc's tears"

K, Numéro 11

Les larmes de Jeanne d'Arc / Joan of Arc's tears

Éditorial / Editorial

Les larmes de Jeanne d’Arc, pp. 6-9 - pdf

Joan of Arc’s tears, pp. 10-13 - pdf

Essays

Luca Salza, “Constelada de lágrimas”. Potenza della passione di Giovanna d’Arco, pp. 15-26 - pdf

Joachim Daniel Dupuis, Jeanne ou la voix de la multitude, pp. 27-38 - pdf

Rosa Alba De Meo, Sentire la grazia, vedere la voce: note su Giovanna d’Arco,

pp. 39-51 - pdf

Melinda Palombi, « Il y eut une fille appelée Jeanne ». Quelques notes sur Jeanne au bûcher de Rossellini, pp. 52-60 - pdf

Fabio Domenico Palumbo, Jeanne d’Arc allo Specchio. Del femminile assoluto,

pp. 61-79-pdf

Michele Pavan, Creatività e immaginario destituente in Giovanna D’Arco,

pp. 80-93 - pdf

Jessica Vollstädt, She will be drenched with pitiful tears. Jeanne d’Arc in the obligation and freedom of the private law, pp. 94-107 - pdf

Interviews

Un mistero irrisolto. Conversazione con Mark Rappaport, pp. 109-116 - pdf

Sulle voci e visioni di Giovanna. Conversazione con Chiara Zamboni, pp. 117-128 - pdf

Works

Alain Badiou, L’insubordinazione di Giovanna, pp. 130-136 - pdf

Leonardo Tondelli, Jeanne était tellement belle, si tu savais, pp. 137-141 - pdf



Readings

Stefania Guglielmo, Piangere e tangere. Jeanne d’Arc e la decostruzione dello sguardo, pp. 143-153 - pdf

Christine Vial Kayser, Marcel Duchamp. Contre Jeanne d’Arc, pp. 154-175 - pdf

Alain Brossat, Une Jeanne sans grâce. Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt Brecht, pp. 176-189 - pdf

May El Koussa, Les larmes cinématographiques de Jeanne d’Arc. Écoulement, diffusion, révélation chez Dreyer, Bresson, Preminger, pp. 190-208 - pdf

Irene Calabrò, “Je ne sais ni A ni B”. Giovanna d’Arco in controcampo: Dreyer-Godard, pp. 209-223 - pdf

Marie Rebecchi, Jeanne e Sandrine: due figure “senza tetto né legge”, pp. 224-230 - pdf

