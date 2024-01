Valérie Michel-Fauré (dir.), Utopies, uchronies, rétrofuturismes : transmondes, nouveaux mondes, antimondes

De l’Utopie de Thomas More aux voyages en dystopies, uchronies, ou rétrofuturismes, notre rapport au temps et à l’espace de l’Histoire s’est considérablement transformé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. D’un temps universaliste structurant, une accélération s’est opérée au XIXe siècle, puis une relativité a marqué le XXe siècle, et une expansion postmoderne imprègne le XXIe siècle.

L’enjeu de cet ouvrage est d’interroger et d’analyser de multiples passés vers différents futurs, dans un présent évolutif, impalpable. Ce parcours singulier entre transmondes, nouveaux mondes et antimondes, s’est déroulé lors du colloque organisé à l’Université de Toulon les 17 et 18 novembre 2022. Les réécritures inédites et narrations transmédias ainsi étudiées remettent en question nos récits civilisationnels. Ces multivers, entre réalité et imaginaire, ont réinterprété l’Histoire et nos histoires individuelles et collectives.

Ces futurs à rebours, entre fiction et réel, s’éprouvent à travers des temporalités et continents multiples : des récits mythiques de H. G. Wells et d’Ian Fleming aux utopies réalisées d’Alain Damasio en passant par les chroniques post-humaines de Floryan Varennes, la chronopathie selon Montaigne, l’uchronie noire de Mulisch, les rétro/hétérotopies des séries néo-victoriennes, les sens et contresens de Robida, les visions futuristes de Berlioz et Adam, les autofictions de Gibson, Bilal et Moebius, le meilleur des mondes d’Huxley, le post-exotisme de Volodine, la littérature alternative de Belkhodja à Waberi, les métaphores traumatiques de Mayorga, les dystopies de Dantec à Tiqqun, les mondes psycho-apocalyptiques de Lopouchanski, les utopies postcoloniales de Resnick et Miano.

Ces auteurs se positionneraient-ils comme des lanceurs d’alertes ?

Table des matières

Avant-propos

UTOPIES / DYSTOPIES

Figurations du biopouvoir chez H. G. Wells et Ian Fleming : transhumanisme et biotechnologies au prisme du mythe

Maxime Prévost

Chroniques de l’Éternel.le. Temporalité et post-humanité dans l’oeuvre de Floryan Varennes

Kévin Bideaux

UCHRONIES

Et si Alexandre le Grand avait conquis le Nouveau Monde ? Non-contemporanéité des civilisations, colonialisme et chronopathie selon Montaigne

Armand Erchadi

Harry Mulisch : Adolf Hitler et l’uchronie, une « idylle noire »

Stéphane Bailly

RÉTROFUTURISMES

La ville comme rétro/hétérotopie dans les séries policières néo-victoriennes

Jessy Neau

« Un beau soir l’avenir s’appelle le passé » : sens et contresens dans L’Horloge des siècles (1902) de Robida

Laure Lévêque

La musique, la femme et la technicité, ou les visions (rétro)futuristes d’Hector Berlioz et de Paul Adam

Anna Opiela-Mrozik

Autofictions rétrofuturistes

Valérie Michel-Fauré

TRANSMONDES

Le Meilleur des mondes, le bonheur en horreur pour tenter de « sauver » l’humanisme ou la recherche d’un transcendant « immanent »

Bernard Spee

Le présent au prisme du post-exotisme. Sur Antoine Volodine

Florian Préclaire

L’utopie ou la littérature des alternatives. Analyse de 2103, le retour de l’éléphant, Rouge Impératrice et Aux États-Unis d’Afrique

Kawthar Ayed

ANTIMONDES

Réalité métaphorique et passé traumatique dans la pièce El jardin quemado de Juan Mayorga

Vanessa Saint-Martin

L’existence nécropolitaine ou la dystopie est déjà parmi nous : Maurice Dante et Tiqqun

Daniel Rudy Hiller

Les mondes psycho-apocalyptiques de Konstantin Lopouchanski : la fonction du savoir dans un monde sans mémoire

Mike Zimmerman

NOUVEAUX MONDES

Le spectre de la pureté dans les utopies africaines de Mike Resnick (Kirinyaga) et Léonora Miano (Rouge impératrice)

Khadr Hamza

Topiques de l’utopie : des Amériques fabuleuses au cauchemar totalitaire

Patrick Hubner

Dissensus et chaosmose : les utopies réalisées d’Alain Damasio

Anne-Sophie Tisserand.