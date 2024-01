Écrivains de la fraternité, hier et aujourd'hui (Orléans)

Écrivains de la fraternité d’hier et d’aujourd’hui

1er Colloque international organisé par l’Association Rencontres d’Orléans

Les 30 et 31 mai 2024 à Orléans

« Nous n’avons pas besoin de fraternités communautaires mais d’une fraternité universelle », Abdennour Bidar (Le Figaro Magazine, 23 janvier 2015)

« J’ai rêvé d’un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus », Léopold Sédar Senghor.

Produit de l’ingéniosité humaine et du progrès technique, la mondialisation a facilité la communication entre les peuples, mais leur a fait prendre aussi conscience des périls qui les guettent : armes nucléaires, bouleversements climatiques, dérives écologiques et médiatiques, etc. Ces menaces qui pourraient unir les humains, en leur inspirant une fraternité universelle, semblent pourtant les pousser au repli sur soi. Qui plus est, guerres, conflits et discours identitaires malmènent notre époque en la propulsant dans un avenir incertain. Ces forces négatives sont des régressions éthiques et politiques qui en disent long sur un décalage entre le vécu proprement dit des hommes et les valeurs humanistes planétaires auxquelles ont appelé – et appellent encore aujourd’hui - ceux que nous pouvons appeler les Ecrivains de la fraternité. Que leur expérience de la fraternité émane réellement d’un moment emblématique de l’histoire ou qu’elle soit une pure fiction littéraire, ces écrivains s’attachent dans tous les cas à sensibiliser les lecteurs aux dérives de l’individualisme et de la mondialisation, suscitant en eux une empathie émotionnelle. Ils proposent d’accueillir l’Autre différent, aussi bien sur le plan identitaire et ethnique que sur celui de la religion. Ils se rejoignent autour de ce que Edgar Morin appelle « la communauté du destin » (La Fraternité pourquoi ?, p. 36). Selon le Robert, fraterniser « c’est faire acte de fraternité, de sympathie ou de solidarité ». Est-ce à dire que toutes les fraternités se valent ?

De fait, il y a la fraternité universelle, indivisible qui reconnaît l’égalité de tous en droits humains et celle communautaire, « close » (E. Morin, p. 6), prônant l’enfermement sur soi et rejetant l’étranger.

Histoires vécues, récits autobiographiques ou fictions font valoir cette fraternité universelle quand, par exemple, de simples paysans sous Vichy et sous l’Occupation allemande ont risqué leur vie pour héberger, juifs, étrangers, ou résistants. Encore aujourd’hui, certains font preuve d’humanité à l’égard de l’étranger. C’est pourtant à cause de cette même fraternité que Cédric Herrou en France ou Domenico Lucano en Italie ont été traduits devant la justice pour « délit de solidarité ». Ce rapport problématique avec l’Autre est abordé par les écrivains qui, chacun à sa manière, disent et écrivent la fraternité : on peut fraterniser provisoirement le temps d’une expérience commune, d’une rencontre, d’un colloque comme on peut fraterniser à l’improviste avec des victimes de catastrophes ou d’attentats nonobstant leur différence ethnique, religieuse et autres. On peut également fraterniser indéfiniment aussi longtemps que durera la vie.

Ce colloque se propose de réfléchir à la notion de fraternité dans le champ littéraire, et pourquoi pas à la croisée d’autres disciplines : Sociologie, Histoire, Arts ou Philosophie. Écrivains modernes ou classiques sont convoqués pour interroger la manière dont ils procèdent pour défendre cette fraternité. Dans un monde où la barbarie continue à sévir, que faire pour rendre audible la voix de ceux qui proposent la fraternité comme rempart contre l’injustice et la violence ? En quoi l’œuvre et la pensée de ces écrivains nous sont-elles plus que jamais nécessaires ? Est-ce utopique aujourd’hui de croire encore à la fraternité ?

La question se pose aussi de savoir comment inculquer la fraternité par l’enseignement des textes littéraires aux jeunes élèves ? Comment initier ces derniers à la fraternité ?

C’est à l’ensemble de ces question (et à bien d’autres) que ce colloque voudra répondre.

Quelques pistes - nullement exhaustives - pourront être exploitées :

Diversités, communautarisme et violences.

Injustice sociale et solidarités

Complexe fraternel

Fraterniser pour vivre ensemble

Le voyage comme vecteur de fraternités

La fraternité entre héritage et transmission

Les fraternités épistolaires…

Lexique ou sémantique de la fraternité ( entraide, amitié, concorde, empathie, etc).

Calendrier prévisionnel :

1er mars 2024 : Date limite d’envoi de l’intitulé, d’un résumé de 500 mots et d’une courte notice biobibliographique.

10 mars 2024 : notification d’acceptation

Le 30 et 31 mai 2024 : déroulement du colloque

Les propositions sont à soumettre à François Le Guennec et Olfa Abrougui.

Une publication des actes est prévue : tous les articles y figurant seront soumis à une double révision par les pairs.

