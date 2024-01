Phillip John Usher, Ex Terra : vivre avec les sous-sols (préf. de Frédérique Aït-Touati)

Traduction de Cyril Le Roy

Si nous sommes aujourd’hui entrés dans l’Anthropocène, ce n’est pas seulement à cause de nos émissions, mais avant tout de nos extractions. Il importe donc au plus haut point de réinvestir notre rapport aux sous-sols et de réorienter notre regard vers les profondeurs de la Terre. Pour ce faire, l’ouvrage circule entre différentes échelles géographiques et historiques. Il tisse des liens entre notre planète dans son ensemble, les agents humains et non humains de l’extraction et les matières extraites qui accompagnent notre quotidien. En ouvrant de riches archives de textes et d’images prémodernes provenant de toute l’Europe, en confrontant les auteurs humanistes de la Renaissance aux enjeux contemporains de l’écologie, Phillip Usher esquisse une nouvelle sensibilité exterranéenne.

Phillip John Usher, né en Angleterre, est professeur de littérature française à l’Université de New York (NYU). Spécialiste de la littérature su XVIe siècle, ses travaux récents portent sur les rapports entre littérature et écologie. Il est l’auteur de nombreux livres, dont Errance et Cohérence (Classiques Garnier, 2010) et L’Aède et le Géographe (Classiques Garnier, 2018). En 2020, il a codirigé avec Pauline Goul le collectif Early Modern Écologies : Beyond English Ecocriticsm (Amsterdam University Press).