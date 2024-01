Balzac au programme du bac (Groupe d’Études balzaciennes, Paris)

Balzac au programme du bac



Rencontre organisée par le Groupe d’Études balzaciennes

Samedi 3 février 2024, 14h-16h

Maison de Balzac (bibliothèque), 47 rue Raynouard (Paris 16e)

Présentation des dossiers pédagogiques de L’Année balzacienne 2022 et 2023



et table ronde autour de La Peau de chagrin et de Mémoires de deux jeunes mariées



avec :



Régine Borderie (Reims), Cyrille Fabre-Lalbin (Reims), Bernard Gendrel (Créteil), Mireille Labouret (Créteil), Antonia Maestrali (Rouen) et Isabelle Mimouni (Paris)



La rencontre sera suivie d’une visite de l’exposition « Balzac, Daumier et les Parisiens. De La Comédie humaine à la comédie urbaine ».

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

—

Contact : groupedetudesbalzaciennes@gmail.com

Site de L'Année balzacienne : https://www.lannee-balzacienne.fr/