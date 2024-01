Espèces en voie d'apparition. Bestiaires fantastiques et encyclopédies animalières fictives (Sorbonne nouvelle)

Espèces en voie d’apparition. Bestiaires imaginaires et encyclopédies animalières fictives

6, 7 mai 2024

Université Sorbonne Nouvelle

« La limnote, la fuge, l’hypille, le ventisque, le lure, le figile, le lépandre, la galoupe, l’ancret, le furiste, le narcile, l’aulique, la gymnestre, la louse, le drangle, le ginel, le sémelique, le lipode, l’hippiandre, le plaisant, la cadmée, la fuyau, la gruge, l’étran ». Ainsi commence la liste des 1111 oiseaux que Valère Novarina appelle un à un dans son Discours aux animaux, mettant au défi le spectateur de retrouver trace de ces noms à la fois étranges et familiers. Tel est le piège des noms savants comme des encyclopédies qui prétendent fournir le détail (étymologie, anatomie, histoire) d’espèces inventées de toutes pièces, que la large diffusion du savoir scientifique rend aujourd’hui plus encore qu’hier possible.

Quoique les écrivains du XXe siècle nous aient habitué à dresser l’inventaire d’espèces inventées – « l’Auroch, la Parpue, la Darelette, l’Épigrue [et] la Cartive » des « Notes de zoologie » d’Henri Michaux ou les « êtres imaginaires » réunis par Borges dans son « manuel » – il faut rappeler que le premier des bestiaires, le Physiologus, faisait la part belle aux animaux considérés aujourd’hui comme fantastiques : « la grande tripartition, si simple en apparence, et tellement immédiate, de l’Observation, du Document et de la Fable, n’existait pas », comme le rappelle Michel Foucault dans Les Mots et les choses. Aldrovrandi, médecin naturaliste de la Renaissance, célèbre pour son cabinet de curiosité et pour ses travaux pionniers d’histoire naturelle, est aussi l’auteur d’une Histoire des serpents et des dragons.

Si le XVIIIe siècle a opéré un tournant épistémologique, il a aussi mis l’histoire naturelle à la mode : Flaubert, pastichant l’article de zoologie, propose une description satirique de l’espèce « commis », tandis que les « animaux » de Grandville, « le La Bruyère des animaux et le La Fontaine des dessinateurs » selon son éditeur, Hetzel, se réunissent en « assemblée délibérante » dans le feuilleton Vie privée et publique des animaux (1842) auquel collaborent de grands noms : Balzac, Nodier ou Sand. La presse satirique du XIXe recourt par ailleurs couramment à la zoomorphisation, Le Musée-homme ou le jardin des bêtes de Faustin constituant un exemple parmi d’autres. On retrouve encore cette veine satirique du bestiaire au siècle suivant : Georges Hugnet, artiste et poète surréaliste, invente des créatures érotiques porteuses d’écume qui attaquent les jeunes femmes dans leur intimité et en décrit « la vie amoureuse » dans un recueil qui pastiche la notice d’histoire naturelle au profit de la satire sociale. Félix Labisse décrit de son côté « La tarentule des lettres » et « Le Cherche-Midi », tous assortis de dessins, où l’on voit apparaître l’importance de la relation texte-image dans ces livres illustrés. L’OuLiPo n’est pas en reste qui invente de nouveaux hybrides sous la forme d’animots-valises, « sardinosaure », « homarcassin » ou « kiwistiti » de Jacques Roubaud et Olivier Salon ou « opossums célèbres » d’Hervé Le Tellier.

Qu’est-ce qui se joue dans ces encyclopédies animalières ? Tantôt elles donnent à voir leur caractère forgé, comme c’est le cas des bestiaires ludiques ou satiriques, tantôt, au contraire, elles le dissimulent en interrogeant les critères de véridiction du discours savant. Qu’on pense ainsi au photographe catalan Joan Fontcuberta, sémioticien et amateur de canulars, qui exposait dans Fauna en 1989 les (fausses) archives retrouvées d’un zoologiste munichois : photographies de truite poilue et d’aérophant du Kenya, ou squelette d’un félin ailé, tous documentés par autant de schémas, photographies et descriptions naturalistes.

Du bestiaire récent de Raphaël Saint-Remy, musicien et poète qui, au fil des espèces décrites, entame un dialogue à distance avec L’Origine des espèces de Darwin (Espèces en voie d’apparition, Totem, 2015) aux nouvelles espèces découvertes et illustrées par Raoul Deleo à la faveur d’un récit de voyage imaginaire (Terra ultima, Réunion des Musées Nationaux, 2021), les répertoires d’animaux se multiplient, empruntant aussi bien au genre didactique et moral de la tradition qu’au récit de voyage qui motive leur description.

Le colloque sera consacré aux bestiaires imaginaires, ludiques ou satiriques écrits entre le XIX et le XXIe siècle, soit entre l’émergence de l’histoire naturelle comme science populaire et sa réapparition aujourd’hui, avec les sciences du vivant, sous l’influence des préoccupations environnementales et de la question animale, au centre de la zoopoétique. La poésie, la littérature de jeunesse, riche en bestiaires (Bestiaire de Michael Sowa et Elisabeth Brami, 2002 ou celui de Stéphane Poulin, 2003) et les genres non-fictionnels sont concernés au premier chef, mais d’autres contributions permettant d’examiner les bestiaires en régime fictionnel (post-exotisme, science-fiction, récit contemporain) ou les bestiaires portant sur des projets artistiques s’inscrivant dans une réflexion sur les espèces animales et leur description (Mark Dion et ses cabinets de curiosité, le bestiaire augmenté de Vincent Fournier) pourront venir nourrir ce colloque, tout comme l’histoire des sciences et de leur partage depuis le XIXe siècle en matière de taxinomie animale.

Organisation :

Émilie Frémond, Alain Schaffner

Comité scientifique :

Émilie Frémond, Alain Schaffner, Anne-Gaëlle Weber

