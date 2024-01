Aspects du prosaïsme (16e congrès de l'Association internationale de sémiotique, Varsovie)

Dans le cadre du 16e congrès de l'Association internationale de sémiotique qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2024 à Varsovie, Sémir Badir (ULiege) et Carolina Lindenberg Lemos (UFC, Brésil) animeront un panel sur le thème du prosaïsme.

Vous êtes cordialement invité-es à proposer une communication, en français ou en anglais, dans le cadre de ce panel. Le résumé de la communication doit, lui, être soumis en anglais. Des informations sur les modalités de soumission et d'inscription se trouvent sur le site du congrès : https://semcon2024.com/

Panel « Aspects du prosaïsme » : argument

Le prosaïsme, dans un sens descriptif, caractérise simplement les écrits en prose, par contraste avec les écrits en vers et plus généralement avec la poésie. Par extension, il définit les textes et les discours qui entretiennent un rapport mimétique avec la réalité extralinguistique.

Cependant, il arrive bien souvent que l'usage du mot ait un sens évaluatif et soit alors affecté d'une connotation péjorative. Dans ce cas, le prosaïsme signifie soit (i) un excès de son caractère propre, soit (ii) un manque du caractère poétique auquel il est opposé.

(i) Comme excès, le prosaïsme sous-entend que le texte en général, le discours en général, est supposé ne pas devoir être en toutes circonstances dans un rapport mimétique avec la réalité. Plusieurs justifications possibles sont invoquées pour cette injonction négative, parmi lesquelles : (a) la réalité est répugnante ; (b) la réalité est ennuyeuse, répétitive ; (c) la réalité est simple, évidente.

(ii) Comme manque, le prosaïsme donne à entendre que l'écrit littéraire est par essence incompatible avec une fonction mimétique strictement entendue. L'écrit littéraire se base sur la manipulation esthétique du langage, en évinçant toute relation directe à la réalité (Friedrich, 1965).

Il n’en reste pas moins que le langage, qu’il soit prose ou poésie, sollicite souvent la réalité, en s’orientant vers l’extralinguistique (Hamburger, 1972). La présence d’une finalité et d’aspects communicationnels explique cette interpellation. En contrepartie, la vérité comme propriété des énoncés (textes ou discours) semble bel et bien due à un effet de la réalité sur l’énoncé (Tatit, 2016), donc à une impression d’effacement du travail esthétique sur le langage. Ces considérations parlent en faveur du prosaïsme, connoté cette fois de manière positive.

Les participant-es à ce panel sont invité-es à aborder l'un ou l'autre des aspects du prosaïsme, en mettant en évidence le mimétisme – assumé, contourné, dénié… – qu'un texte ou un discours entretient avec la réalité.

Modalités pratiques (https://semcon2024.com/submissions)

STEP 2 - Call for paper abstracts

20 January 2024 – 31 March 2024



The presenting author has to pre-register first before submitting the Abstract.

Participants should submit their abstracts through the specified online form. Abstracts submission deadline is 31 March 2024.

All abstracts should be submitted in English.

Abstract should be submitted to the topic / panel of the author's choice.

Both cases require abstracts to include the following: name, affiliation, e-mail, title, abstract (200-250 words), and keywords (up to 5).

Abstracts will be reviewed by the Scientific Committee, Programme Committee and panel convenor(s).

Abstracts acceptance letters will be sent by 30 April 2024.

Thematically-related panels/sessions will be arranged by the Organizing Committee based on papers submitted separately from specific panel calls.