Post-doctorant ou Post doctorante en études littéraires et culturelles romanes, spéc. études afro-européennes et les médias numériques (Brême, Allemagne)

L'UNIVERSITÉ DE BREMEN offre un poste dans le cadre du projet ERC AFROEUROPECYBERSPACE (101110473) de Madame Dr. Julia Borst, à plein temps à pourvoir dès que possible et pour une durée déterminée (selon §2 Abs. 2 WissZeitVG) jusqu'au 28 février 2029 en tant que

Post-doctorant ou Post doctorante (f/m/d) EG 13 TV-L

pour le domaine d'activité

Études littéraires et culturelles romanes

avec spécialisation dans les études afro-européennes et les médias numériques

Le poste proposé s'inscrit dans le cadre du projet de recherche Afroeurope and Cyberspace: Imaginations of Diasporic Communities, Digital Agency and Poetic Strategies - Unravelling the Textures (AFROEUROPECYBERSPRACE, durée 2024-2029, funding ID : 101110473), financé par une subvention de démarrage du Conseil européen de la recherche (ERC), et se situe au sein de la plateforme de recherche collaborative Worlds of Contradiction de l'U Brême. Le/la candidat(e) retenu(e) participera, en collaboration avec la chercheuse principale du projet, au catalogage, à l'archivage et à l'analyse du corpus, contribuera au développement du domaine des études numériques sur les diasporas dans une perspective littéraire et culturelle et travaillera sur son propre sous-projet.

Le projet ERC vise à étudier comment les activistes et les groupes africains et afrodescendants en Europe s'expriment dans l'espace numérique. Au carrefour des études littéraires et culturelles, des sciences des médias numériques et des études postcoloniales, le projet examine comment, en se concentrant sur les sources numériques espagnoles et françaises (mais provenant aussi d'autres pays européens de langue romane), ces acteurs utilisent Internet pour se positionner et se mettre en réseau dans l'espace numérique avec la diaspora africaine d'autres pays. Outre les aspects de contenu, l'accent est mis sur la manière de raconter (symboles partagés, stratégies narratives, poétiques, etc.) par laquelle les constructions identitaires afro-diasporiques et les représentations de la communauté sont formées sur Internet. Pour le projet, voir aussi : https://www.uni-bremen.de/fb-10/fachbereich/wissenschaftlerinnen-wissenschaftler/wiss-mitarb/dr-phil-julia-borst

Domaines d'activité :

- Participation aux lots de travaux du projet ERC, notamment l'indexation, l'archivage et l'analyse du corpus, la réalisation d'analyses de cas, la contribution au débat théorique sur la diaspora numérique dans la perspective des études littéraires et culturelles ;

- Organisation de conférences, de colloques et d'autres événements académiques et publics pour présenter les résultats du projet ;

- Rédaction d'articles scientifiques personnels et d'une monographie sur une thématique partielle du projet global et participation à la publication des résultats du projet ;

- Recherche sur le terrain, voyages de recherche et de conférence à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, conformément aux lots de travaux du projet ERC ;

- Création du site web du projet et mise à jour du site web ainsi que soutien à l'établissement du centre de recherche WoC prévu "Diaspora and Digitality" et collaboration à la poursuite du développement des priorités de WoC dans ce contexte;

- Participation à la rédaction des rapports de projet et à l'organisation des réunions de projet ainsi qu'au développement des contacts internationaux de recherche.

Conditions d'embauche :

Ø Être titulaire d’un diplôme universitaire scientifique (master/diplôme universitaire) ainsi que d'un doctorat achevé au-dessus de la moyenne dans le domaine des études romanes / de la littérature et des études culturelles ou des études littéraires africaines avec une spécialisation en langues romanes ou comparable, de préférence avec un accent dans le domaine des études postcoloniales et / ou des études afro-diasporiques;

Ø Faire montre d’un profil de recherche avéré dans le domaine des études de la diaspora africaine en Europe et dans les Amériques / les Caraïbes, des études postcoloniales et / ou des études des médias numériques ou des domaines de recherche apparentés ou volonté de développer un axe de recherche dans ces contextes;

Ø Sont souhaitées des connaissances dans le domaine de l'utilisation des médias numériques, de la création de sites web et dans le domaine des humanités numériques;

Ø Disposer de résultats supérieurs à la moyenne dans le domaine des publications scientifiques et des réunions internationales, ainsi qu'expérience dans la gestion de projets et l'organisation d'événements scientifiques;

Ø Disposer d’excellentes compétences linguistiques (écrites et orales) en français et / ou en espagnol (C1) et très bonnes compétences linguistiques (écrites et orales) en anglais (au moins B2). La connaissance d'une autre langue romane et / ou africaine est un avantage;

Ø Posséder des capacités de travail autonome et de compétences organisationnelles ; ainsi que des capacités à travailler en équipe, à coopérer et à communiquer.

L'Université de Brême est favorable aux familles, diversifiée et se considère comme une université internationale. Nous accueillons donc tous les candidats sans distinction de sexe, de nationalité, d'origine ethnique et sociale, de religion/conception du monde, de handicap, d'âge, d'orientation et d'identité sexuelles. Les candidatures internationales et les candidatures de personnes originaires du continent africain ou de la diaspora africaine sont particulièrement bienvenues.

L'Université de Brême a l'intention d'augmenter la proportion de femmes dans le domaine scientifique et encourage donc expressément les femmes à poser leur candidature.

La priorité est donnée aux personnes lourdement handicapées, à compétences professionnelles et personnelles essentiellement égales.

—

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents habituels (CV, certificats, liste des cours, liste des écrits (écrits uniquement sur demande) avant le 07.02.2024 en indiquant le numéro de référence A289/23 à :

Universität Bremen, Fachbereich 10, à l'attention de Claudia Pellegrino, Postfach 330 440, 28334 Bremen

ou sous la forme d'un fichier PDF par courrier électronique non crypté à pilgrim@uni-bremen.de

Nous vous prions de ne nous envoyer que des copies de vos documents de candidature (pas de dossiers), car nous ne pouvons pas les renvoyer. Ils seront détruits à la fin de la procédure de sélection.

Les éventuels frais liés à la procédure de candidature ne peuvent pas être remboursés.

—

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Mme Dr. Julia Borst, FB 10 - Sprach- und Literaturwissenschaften, Université de Brême,

e-mail : borst@uni-bremen.de

En cas de doute, la version allemande fait foi.