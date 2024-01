La réception critique de la littérature gabonaise : état des lieux et perspectives (Nancy)

Projet de recherche RU-LI-GAB : Recherche universitaire concernant la littérature gabonaise

Appel à contributions

La réception critique de la littérature gabonaise : état des lieux et perspectives

L’équipe du projet de recherche RU-LI-GAB (la recherche universitaire concernant la littérature gabonaise) invite les chercheurs à collaborer à un ouvrage collectif, à paraitre en 2025, consacré à la réception critique de la littérature gabonaise.

La première étape de ce projet a permis de constater un dynamisme de la production et de la diffusion de la littérature gabonaise, aussi bien au niveau local qu’international. Malgré la faiblesse des politiques publiques nationales en faveur du livre et de la lecture, et notamment le manque d’instances de légitimation, l’espace littéraire gabonais présente une production littéraire relativement abondante (roman, poésie, théâtre, nouvelle, littérature pour l’enfance et la jeunesse), une activité éditoriale (locale et internationale) relativement dynamique et une critique littéraire proportionnellement foisonnante (articles, thèses, essais etc.). De cette production, un état des lieux a été publié récemment sous la forme d’une bibliographie raisonnée : Les littératures gabonaises et leur réception : essai de bibliographie [1]. Les données recueillies dans cet ouvrage sont également disponibles dans la base de données Mukanda.

À la suite de la journée d’étude organisée il y a deux ans et de cet état des lieux de la production littéraire et scientifique, le volume collectif auquel nous vous invitons à contribuer a pour objectif d’étudier la réception universitaire et médiatique de la littérature gabonaise. On pourra notamment s’appuyer sur les théories du champ littéraire et leur application à l’espace francophone, sur l’analyse institutionnelle de la littérature et sur l’analyse quantitative des données bibliographiques désormais objectivables, sans oublier l’histoire du livre et de l’édition. Les réflexions pourront être également élargies à d’autres corpus en lien avec les problématiques de sociologie et/ou d’histoire se rapportant à l’espace littéraire concerné (en particulier les corpus francophones, d’une part, africains, de l’autre, et singulièrement ceux d’Afrique centrale). Peut-on parler d’un champ littéraire national ? Comment le circonscrire au sein du système littéraire francophone ? Quel rôle joue, dans ce cadre, la réception critique, et singulièrement la réception universitaire ? Quel regard peut-on porter sur la critique littéraire gabonaise ? Quelles sont les instances de promotion et de consécration de la littérature gabonaise ? Quelle unité (ou absence d’unité) présente celle-ci (genres littéraires, canaux, lectorats, générations d’auteurs, lieux d’édition…) ? L’état des lieux bibliographiques permet-il d’apporter une réponse à la question de la relativement faible légitimation de ce corpus ? Est-il susceptible d’être éclairé par des approches genrées ?

Les différents articles devront donc porter sur les institutions, les lieux et les réseaux ainsi que les trajectoires et les positions des agents concernés, mais aussi les objets thématiques et les genres littéraires privilégiés ou, au contraire, négligés.

En complément des questions ci-dessus, voici une liste (non exhaustive) d’objets d’étude possibles :

● L’esquisse d’une histoire de la littérature gabonaise et/ou de sa critique sur la base de la bibliographie ;

● L'analyse quantitative des données ;

● L’étude des œuvres et/ou des auteurs les plus représentatifs, à condition que ce soit dans les perspectives sociales évoquées plus haut ; l’analyse textuelle (mise en scène du champ, scénographie, posture, langue, etc.) ;

● L’état de l’édition scientifique ;

● Les rapports entre l’édition scientifique locale et l’édition scientifique internationale ;

● La question de l’autonomie (champ littéraire vs champ du pouvoir) ;

● Les instances de légitimation : éditions et critique littéraire ;

● Les lieux et les structures d’édition de la production littéraire (localisation, moyens, capital symbolique…)

● Le rapport à la presse et le rôle des médias (locaux ou internationaux) ;

● La question des archives et de la documentation ;

● Les institutions intellectuelles et académiques ;

● Les festivals et salons littéraires ;

● Les circuits de distribution ;

● Les lectorats ;

● La place du numérique ;

● Les réseaux de chercheurs (sociétés savantes, revues, projets de recherche, etc.)

● Le parcours des chercheurs (parcours des doctorants, etc.) et analyse des carrières ;

● Le statut des librairies ;

● L’enseignement de la littérature gabonaise

● L’étude comparative de la bibliographie RULIGAB et des autres bibliographies de littérature gabonaise ou africaine

—

Calendrier

Les propositions d’article sont attendues pour le 15 février 2024 au plus tard. Elles devront être envoyées aux trois éditeurs de l’ouvrage et comporter un titre, un résumé de 300 mots et une courte notice bio-bibliographique.

Notifications aux contributeurs : 05 mars 2024

Envoi des contributions : 15 juillet 2024

Retour des articles après expertise : 11 octobre 2024

Envoi des articles révisés : 11 novembre 2024.

—

Contacts des éditeurs :

Merveilles Mouloungui ( moulmerveilles@gmail.com )

Laude Ngadi Maïssa ( laudengadi@gmail.com )

Fabiola Obame ( eyafabiola@gmail.com)

—

Bibliographie indicative

Travaux généraux

—

[1] Pierre Halen & Sylvère Mbondobari (dir.), Les littératures gabonaises et leur réception : essai de bibliographie, Paris : Sépia, coll. “Études littéraires africaines”, n°7, 2024, 238 p.