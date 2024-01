Jean-Baptiste Rendu, Richard Robert, Une brève histoire du droit d’auteur. De l’Antiquité à l’intelligence artificielle

Préface : Jack Lang, Pierre Sirinelli

Intelligence artificielle, NFT, impression 3D… Les révolutions technologiques contemporaines mettent au défi le statut des œuvres d’art et la défense des droits des artistes.

Afin d’appréhender ces enjeux du XXIᵉ siècle, il est capital de comprendre la longue lutte menée par les artistes pour la protection de leurs œuvres.

S’appuyant sur les moments les plus significatifs qui ont émaillé la scène politique, juridique et culturelle française et internationale, ce livre propose une plongée savante et passionnante dans l’histoire du droit d’auteur et permet ainsi de comprendre comment s’est progressivement forgée la propriété artistique.

Feuilleter l'ouvrage…