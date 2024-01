Dante et les monstres mythologiques, en mots et en images (Nice)

Les monstres mythologiques comptent parmi les éléments les plus fascinants et les plus intéressants au sein de l’héritage du monde classique chez Dante : il soumet les créatures fantastiques qu’il reprend à la culture antique à un processus de transformation morphologique et fonctionnel, il les resémantise et les intègre au système de pensée et de valeurs du christianisme, en passant par la médiation de différents auteurs de l’antiquité tardive et médiévaux. Les monstres mythologiques en viennent ainsi à constituer une part substantielle et dynamique d’un univers gouverné par la volonté divine, miroir d’un ordre moral, qui les investit de sens et de valeurs symboliques nouveaux. La description de ces créatures dans l’iconographie inspirée par Dante, considérée aujourd’hui à juste titre comme une part non négligeable de la réception de l’œuvre du poète, fournit des clés de lecture originales et des pistes de réflexion sur la transformation et la resémantisation que Dante a fait subir aux monstres mythologiques. Elle donne à voir tout à la fois la fécondité des idées et des inventions auxquelles le poète a su donner des traits singuliers et imagés, ouvrant la voie à des développements innovants, voire surprenants, au fil des siècles.

Cette thématique sera au centre du colloque que le pôle niçois du projet ANR DHAF organise à l’Université Côte d’Azur du 10 au 12 juillet 2024, dans le but d’explorer la réception figurative de l’œuvre de Dante et, en particulier, la représentation des monstres mythologiques dans la tradition iconographique française, la réception de Dante en France étant la problématique centrale que l’ANR DHAF se donne pour mission d’illustrer. Eventuellement, au titre de la comparaison, des exemples iconographiques issus d’autres traditions (européenne ou au-delà) pourront être mobilisés. L’enquête est ouverte à toutes les formes visuelles, des enluminures présentes dans les manuscrits à la peinture, la sculpture, au cinéma ou à la bande dessinée, du Moyen Âge à nos jours.

Les chercheurs intéressés peuvent envoyer une proposition de communication (300 mots mximum, hors bibliographie), à Giulia Puma (giuliapuma@gmail.com) et Giampiero Scafoglio (Giampiero.Scafoglio@univ-cotedazur.fr) AVANT LE 15 MARS 2024.

La décision du comité scientifique sera communiquée à la miavril. Les organisateurs du colloque prennent en charge l’hébergement et la nourriture, tandis que les frais de voyage restent à la charge des participants. Les communications peuvent avoir lieu en français ou en italien. La publication des actes est prévue.