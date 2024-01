Appel à contributions pour la rubrique Varia de La Revue des Lettres Modernes, série Jules Barbey d’Aurevilly

Le numéro 27 de La Revue des Lettres Modernes, série « Jules Barbey d’Aurevilly » qui sera consacré aux Postures d’écrivain lance un appel à contributions pour la rubrique « Varia ».

Les varia de cette série portent obligatoirement sur les œuvres de Barbey d’Aurevilly (qu’il est bien sûr possible de comparer à d’autres auteurs).

Ces études sont indépendantes du thème du dossier. Les propositions (titre provisoire et présentation succincte accompagnée de 3 à 5 mots-clés) sont attendues avant fin février 2024 avec une brève bio-bibliographie). Les articles, d’environ 30 000 signes, sont à envoyer au plus tard le lundi 2 septembre 2024 à Pascale.ajonchiere@gmail.com (et Pascale.AURAIX-JONCHIERE@uca.fr).

Ils seront mis en forme conformément aux normes typographiques de la collection (communiquées entre temps) et de façon impérative avant la date limite prévue.

La RLM a en effet désormais le statut de revue : le calendrier très précis de l’année – 12 numéros par an – ne peut souffrir de retard.