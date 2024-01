Poste de professeure, professeur en études théâtrales : approches dramaturgiques (Université du Québec à Montréal)

Poste de professeure, professeur en études théâtrales : approches dramaturgiques (épistémologie, théorie et pratique)

SOMMAIRE DE LA FONCTION :

• Enseignement aux trois cycles d’études (Baccalauréat en art dramatique, Maîtrise en théâtre, Doctorat en études et pratiques des arts);

• Recherche et diffusion de travaux de recherche et de création dans le domaine; développement de projets de recherche et de recherche-création individuels et/ou en équipe; recherche de financement;

• Encadrement d’étudiant.e.s aux cycles supérieurs;

• Participation aux activités de l’École supérieure de théâtre, aux comités départementaux, facultaires et institutionnels (services à la collectivité).

EXIGENCES :

• Doctorat (Ph.D) complété dans le domaine ou dans un domaine connexe;

• Dossier de recherche attesté par des publications, des conférences et communications et par une implication soutenue dans la communauté universitaire (organisation de colloques et événements scientifiques, participation à des groupes de recherche) à l’échelle nationale et internationale;

• Capacité et compétences à enseigner la dramaturgie dans ses multiples dimensions : histoire (répertoires national et international) et pratiques ; accompagnement dramaturgique; dramaturgie de plateau;

• Un expérience significative en enseignement aux niveaux collégial et universitaire dans le domaine ou dans un domaine connexe;

• Capacité à encadrer des étudiants à la maîtrise et au doctorat;

• Capacité à articuler théorie et pratique; excellente connaissance des méthodologies de la recherche et recherche-création;

• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 1ER JUIN 2024

ATOUTS :

• Une expérience professionnelle pertinente dans le domaine de la dramaturgie;

• Intérêt pour les épistémologies décoloniale et féministe.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé, incluant trois lettres de recommandation AVANT LE 20 JANVIER 2024, 17 h à :

Monsieur Yves Jubinville., directeur

École supérieure de théâtre

Université du Québec à Montréal

jubinville.yves@uqam.ca