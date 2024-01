Cahier staëlien n° 73 : "Staël et la philosophie" (dir. Johanna Lenne-Cornuez et Charlotte Sabourin)

Le présent dossier du numéro 73 des Cahiers staëliens est animé par l’idée que non seulement Staël défendit la philosophie comme une « puissance de notre être », une ressource essentielle qui rend possible l’élévation de l’âme humaine, mais qu’elle s’efforça dans ses œuvres de contribuer substantiellement, et sous diverses modalités, au progrès philosophique.

Sommaire

Johanna Lenne-Cornuez, Charlotte Sabourin

Introduction / Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Debora Sicco

Une mauvaise morale dans un mauvais style.

Genlis juge de Staël dans La Femme philosophe /

Bad Morality and Bad Style. Genlis Judge of Staël

in La Femme philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Günter Zöller

“To Comprehend the Incomprehensible as Such”.

Staël’s Strategic Reading of Kant and Fichte in Light of

Fichte’s Kantian Self-Interpretation with the First English

Translation of Fichte’s “Aphorisms for Mme de Staël” /

« Comprendre ce qui est incompréhensible comme tel. »

Une lecture stratégique de Kant et Fichte par Staël

à la lumière de l’auto-interprétation kantienne de Fichte

avec la première traduction anglaise des

« Aphorismes pour Mme de Staël » de Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Emmanuel Chaput

S’éduquer à travers l’autre. Philosophie du perfectionnement,

humanisme et conscience de soi chez G.W.F. Hegel

et Germaine de Staël / Educating Oneself Through the Other.

The Philosophy of Improvement, Humanism, and Self-Consciousness

In G.W.F. Hegel and Germaine de Staël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Arthur Krieger

Mme de Staël’s Philosophy of Imagination /

La philosophie de l’imagination de Mme de Staël . . . . . . . . . . . . . . . 77



Aurelian Craiutu

The Dangers of Incredulity.

Rivarol and Necker on Religion and Morality /

Les dangers de l’incrédulité.

Rivarol et Necker à propos de la religion et de la morale . . . . . . . . . . 101

Simona Sala

Staël déiste, ou comment accommoder religion et philosophie

au tournant des Lumières / Staël the Deist, or How to Accommodate

Religion and Philosophy at the Turn of the Enlightenment . . . . . . . . . . . 125

Lucien Jaume

Renoncer à l’absolu ?

Philosophie et politique chez Germaine de Staël /

Renouncing to the Absolute?

Germaine de Staël’s Philosophy and Politics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141



Nastassja Pugliese, Yasmim Pontes

The Reception of Germaine de Staël in 19th Century Brazil.

From “Illustrious Writer” to “Metaphysician” /

La réception de Germaine de Staël dans le Brésil du xixe siècle.

D’» illustre écrivaine » à « métaphysicienne » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159



Adrien Peuple

Germaine de Staël, une philosophie du soin ? /

Germaine de Staël’s Philosophy of Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

VARIA

Julien Landel

« Indigène » ou « étranger » ? La nationalité française d’Auguste

de Staël contestée en 1824 / “Native” or “Foreign”?

Auguste de Staël’s French Nationality Challenged in 1824 . . . . . . . . 195

Résumés/Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211