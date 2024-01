Chrystel Delaigue, De la question du mal

Tâche impérieuse et urgente s’il en est, la problématique du mal n’est pas moins criante aujourd’hui qu’elle le fut durant les heures sombres de l’histoire, en particulier au 20e siècle. Elle ne saurait en effet épargner tout penseur d’une réflexion sur les écueils et les affres subis et produits par la psyché occidentale, depuis l’avènement d’une pensée technico-scientifique jusqu’à un capitalisme tout puissant.



Carl Gustav Jung, psychologue des profondeurs, s’y attela. Malgré la teneur ponctuellement pessimiste de ses propos, il ne sombra pas dans le défaitisme. Pourtant, il montra combien sous des expressions parfois dérobées, cette exigence d’une confrontation avec le mal rend plus ardu mais plus décisif encore, le processus d’individuation.



Car, tout l’enjeu est là. La voie de l’individuation est-elle encore possible ? Si la grille de lecture qu’il nous fournit offre des clés de compréhension des périls que nos sociétés courent, elle propose également un précieux éclairage. Certes, le cheminement de la psyché suppose la rencontre du mal, mais il peut prendre les voies les plus terribles. A contrario, il devient un devoir héroïque dès lors qu’il permet la rencontre véritable avec l’Autre ; finalement avec l’univers tout entier.

Lire l'introduction…

Chrystel Delaigue est docteure en philosophie, ethnologue, auteure et conférencière et a déjà consacré plusieurs ouvrages et articles à la psychologie jungienne.

—

Table des matières

Introduction



I. Un parcours semé d’embûches



1. Genèse d’une œuvre

Une jeunesse troublée

Indices d’une double personnalité



2. L’année 1913

Année du Livre Rouge...

À Sabina Spielren. Rappel d’une dette

Le parricide



3. Une légitime appréhension

C. G. Jung face au nazisme

La figure de Wotan

En guise de bilan



II. D’inquiétantes perspectives



1. Ingrédients d’individuation

Il n’est pas de fleuve tranquille

Réponse à saint Augustin

L’incomplétude du dogme de la Trinité chrétienne



2. « -Ismes » et phénomènes de possession

De redoutables risques

Et de redoutables possessions

Bref historique du concept de masse



III. Du pire au meilleur possible



1. Un étalon discutable

Le Bien des masses

L’affirmation autoritaire de l’homme collectif

Autophagie d’un monde et autres délices



2. Des voix et des voies

La voie des femmes

D’un inflation à l’autre

Ce qu’Erysichton raconte, aujourd’hui

La voie de l’Éthiopie



Conclusion

Bibliographie