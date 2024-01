Charles Brion (dir.), Fragments d'une littérature littorale atlantique

Encore récentes en France, les études atlantiques connaissent une importante expansion, si importante qu'on ne saurait en proposer que des fragments. Ceux-ci ne prennent sens pourtant, qu'en les replaçant au sein du vaste ensemble Atlantique nord et sud, blanc, noir et indien, riche d'hybridations. Pour ce faire, l'ouvrage procède de façon privilégiée à une analyse de textes, à une analyse littéraire. Cette analyse est orchestrée par de nombreux spécialistes en littérature comparée, une discipline qui s'est toujours focalisée sur les passages, les interactions et les circulations.

Elle fait appel également à des historiens et des géographes. Car seule la volonté de transdisciplinarité semble propre à éclairer la richesse du monde atlantique et les nombreux aspects sous lesquels elle se montre et se déploie.

Avec le soutien de La Rochelle Université.

