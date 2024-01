Arnaud-Dominique Houte (dir.), Les belles époques de Dominique Kalifa

Le brutal décès de Dominique Kalifa, le 12 septembre 2020, a été un choc inattendu pour ses proches, ainsi que pour ses collègues, lecteurs et étudiants. Professeur d'histoire du XIXe siècle à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur d’une oeuvre importante et largement discutée en France et à l’étranger, Dominique Kalifa a laissé une empreinte marquante, tant par ses livres et ses enseignements que par son inventivité méthodologique et son charisme personnel.Conçu comme un hommage scientifique et amical, cet ouvrage rassemble 31 contributions, la plupart présentées lors du colloque organisé en Sorbonne (9-11 décembre 2021) dont ce volume rassemble et enrichit les actes. Sous la plume d’historiennes et d’historiens de plusieurs générations et de plusieurs pays, ce livre propose un portrait de Dominique Kalifa à travers la présentation et l’exploration de son œuvre et de ses sujets de prédilection.On y discute donc de la notion d’imaginaire social; on s’interroge sur les limites chronologiques du XIXe siècle; on réfléchit à ce que les historiens peuvent tirer des images et des sons. On y parle surtout d’enquête et de crime, d’amour et de chrononymes, de mauvais garçons et de jeunes libérées. De Marseille au Mexique en passant par l’Italie et le Japon, on croise La Joconde, La grande illusion et les Peaky Blinders. Et plane sur l’ensemble l’ombre de Fantômas.

Ouverture

En hommage à Dominique Kalifa

Alain Corbin

Dominique Kalifa, Sorbonne, 9 XII 2021

Michelle Perrot

Dominique Kalifa, historien

De quoi fait-on l'histoire avec Dominique Kalifa ?

Anne-Emmanuelle Demartini

Dominique Kalifa, Fantômas et l'histoire

Quentin Deluermoz

Dominique Kalifa et { le populaire }

Carole Christen

Regards sur l'œuvre

Le XIXe siècle de Dominique Kalifa

Arnaud-Dominique Houte

{ Voix dissonantes}. Une relecture musicale de l’œuvre de Dominique Kalifa

Marie Goupil-Lucas-Fontaine

À la croisée des chemins : le Biribi de Dominique Kalifa

Odile Roynette

L’imaginaire social

L’imaginaire de l’historien

Stéphanie Sauget

Paris et ses mythes à travers l’œuvre de Dominique Kalifa

Laura O’Brien

L’imaginaire social comme objet historique

Alex Gagnon

Dominique Kalifa, historien de l’opinion publique

Jean-François Figeac

Pratiques et études de l’image

Dominique Kalifa, de l’écrit à l’écran. Faits divers, l’Histoire à la une, une série d’Arte

Sébastien Le Pajolec

La carte postale à la Belle Époque, entre culture de masse et popular culture

Bertrand Tillier

Jean Renoir’s La grande illusion

Philip Nord

Dominique Kalifa pour la jeune histoire des représentations. L’entre-deux-guerres britannique dans Peaky Blinders

Victor Faingnaert

Le mystère et l’enquête

Énigme, mystère et secret dans l’œuvre de Dominique Kalifa

Jean-Noël Tardy

Les enquêteurs urbains chez Dominique Kalifa

Aaron Freundschuh

Les héros ne sortent pas de nulle part. Le cas des journalistes fictionnalisés à la Belle Époque

Jean-Baptiste Legavre

L’adoption des systèmes anthropométriques au Mexique

Álvaro Rodríguez Luévano

Crimes et criminels

Dominique Kalifa et les mondes du crime?: perspectives marseillaises

Laurence Montel

Nouveaux aperçus médiatiques et érotiques sur les mauvais garçons

Nicolas Picard

Les jeunes libérées au XIXe siècle. Reconstruire un destin fragmentaire

Victoria Bergbauer

Crimes contre la nation. Le vol de La Joconde (1911) vu par la presse française

Venita Datta

Temporalités

{ L’amour 1830 }. Le romantisme, l’esprit des lieux et les ombres du temps

Augustin Guillot

Twentieth century anatomy. Problems of twenty-first century historiography

Luis Trindade

Une œuvre aux résonances internationales

Brigands italiens en Europe à l’aube de l’ère médiatique

Carlotta Sorba, Giulio Tatasciore

Crimes, enquêtes et médias. Dominique Kalifa et les Japonais, entre histoire et littérature

Aya Umezawa

Paris, Berkeley, New York. Dominique Kalifa et l’histoire culturelle américaine

Sarah Maza

Les voyages de Dominique Kalifa en Amérique latine

Lila Caimari, Diego Galeano, Marcos Luiz Bretas

Épilogue

Le chagrin et la pitié. Portraits à chaud d’un(e) mort énigmatique

Jean-Claude Caron