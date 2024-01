Bastien François, Retrouver Estelle Moufflarge

Le 28 octobre 1943, Estelle Moufflarge est déportée vers le camp d’Auschwitz-Birkenau. Elle n’en reviendra pas. Des décennies plus tard, Bastien François découvre que cette adolescente habitait à quelques immeubles de chez lui, dans le 18e arrondissement de Paris. C’est le point de départ d’une minutieuse et passionnante enquête qui reconstitue la trajectoire d’une jeune orpheline, fille d’immigrés pauvres, prise dans le tourbillon de l’Histoire.

Au long d’un périple qui nous mène du très populaire quartier Cayenne à Saint-Ouen jusqu’aux paysages de la vallée de la Maurienne, des archives du lycée Jules-Ferry à celles des boucheries aryanisées durant l’Occupation, en passant par les tristement célèbres « fichiers juifs » de la police de Vichy, Estelle apparaît, fugace et vivante.

Raconter la vie d’Estelle sans la réduire injustement à sa mort, avec les outils des sciences sociales et une empathie maîtrisée pour l’objet de sa recherche, tel est le défi relevé par l’auteur.

