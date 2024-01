L’argent romanesque, XXe-XXIe s. (revue Essays in French Literature and Culture)

Appel à propositions pour le numéro 62 (2025) de la revue savante Essays in French Literature and Culture

L’argent romanesque (XXe-XXIe siècles).

Aristote a dit : « L’argent n’est qu’une fiction ». Pris à la lettre, il est vrai que les romans de l’Antiquité au 19ème siècle ont parlé sans fard de l’argent et abordaient nombre d’aspects moralistes, politiques et comiques des modalités d’obtention et des rapports à l’argent. Marguerite Yourcenar déplorait l’illettrisme en matière d’économie et d’argent qu’elle considérait bien plus grave que la pudibonderie en matière de sexe. Qu’en est-il de nos romanciers contemporains ? Est-ce un sujet tabou ou au contraire traité longuement. Certains auteurs sont-ils particulièrement réalistes ou utopiques sur la question ?

La revue Essays in French Literature and Culture lance un appel à propositions d’articles (en anglais ou en français) dans les littératures et cultures du monde francophone sur l’argent dans les romans (200 mots) sur les thèmes suivants et autres associés :

Moralisme : Argent propre/argent sale

Justice sociale : Riches/pauvres, hommes/femmes

Représentations politiques : le capitalisme, le libéralisme, l’ultralibéralisme

Comique

Modalités d’obtention de l’argent : travail, spéculation, commerce, patrimoine, rentes, héritage, prêts/emprunts, vol, fraude, l’argent des jeux de hasard

Sexe et argent : mariage et prostitution

Rapports à l’argent : Avarice, thésauriser, économiser, partager (bonté, charité), étalage (luxe, prodigalité)

Calendrier :

Propositions de 200 mots 10 avril 2024

Acceptation/refus des propositions 15 avril 2024

Soumission des articles de 5000 mots 15 octobre 2024

Évaluation et décision de publication 15 décembre 2024

Révisions par les auteurs Mars-avril 2025

Epreuves envoyées aux auteurs Mai 2025

Articles finalisés Juin 2025

Publication Octobre 2025

Propositions à envoyer à helene.jaccomard@emeriti.uwa.edu.au

Hélène Jaccomard, Managing Editor, Essays in French Literature and Culture, The University of Western Australia.