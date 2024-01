La Méditerranée : vêtements, perceptions et traitements du corps (Hammamet, Tunisie)

Colloque international

La Méditerranée : vêtements, perceptions et traitements du corps

Organisé par

L’Association Tunisienne des Etudes Méditerranéennes (A. T. E. M.)

En collaboration avec

le Laboratoire des Etudes et des Recherches Interdisciplinaires et Comparées LERIC

(Université de Sfax, Tunisie)

les 1, 2 et 3 mai 2024, à Hammamet (Tunisie)

« Mer au milieu des terres », la Méditerranée est un espace où se rencontrent et se séparent les eaux, les terres et les mémoires ; et un creuset de civilisations où la diversité culturelle se tresse dans les fils de la destinée humaine et se tisse dans ses modes vestimentaires reflétant la constante évolution des modes de pensée et des accoutrements vestimentaires dans le bassin méditerranéen.

Au cœur de cette évolution se pose la question des vêtements, Langages silencieux encore chargés de leurs signifiés. Bien plus que de simples parures, les vêtements sont les témoins vivants des sociétés méditerranéennes à travers les siècles. Ils témoignent des temps et des cultures, en dévoilant des histoires, des identités, des coutumes. Charlotte Spire, une artiste peintre, voyageuse, le confirme en disant que « les tatouages, les bijoux, les tissus, sont les révélateurs d’une appartenance communautaire ».

Notre colloque international se dresse comme un atelier interdisciplinaire où nous pouvons tisser les fils de l'histoire méditerranéenne à travers les étoffes des vêtements. « L'art est le mensonge qui dit la vérité », affirmait Pablo Picasso. Ainsi, les vêtements deviennent des toiles où les couleurs et les formes nous offrent une riche palette d'exploration pour comprendre la Méditerranée, depuis son artisanat traditionnel jusqu'à la mode contemporaine.

Cependant, au-delà de cette riche mosaïque, émerge une question centrale : comment la nudité, en tant que négation du vêtement, devient-elle un acte de rupture avec un système de signification et d’identité, un refus de tout filtre social entre soi et les autres dans un espace déterminé ? Et comment le voilement (partiel ou intégral) pourrait-il constituer une négation paradoxale du corps tout en étant une forme d’identité ? Cette exploration prend en compte les dimensions de l'identité, de l'expression artistique, de l'espace géographique et examine comment ces éléments sont intrinsèquement liés aux festivités, au folklore et au carnaval dans la région méditerranéenne.

C'est dans cette perspective que Roland Barthes nous rappelle que « le vêtement ne sert pas seulement à se protéger, à s'embellir, mais aussi à échanger des informations ». Cette notion ajoute une dimension supplémentaire à notre exploration des vêtements en Méditerranée, les positionnant comme des vecteurs complexes d'échanges culturels.

Notre colloque international sur la Méditerranée, les vêtements et la perception du corps s'adresse à un public diversifié de chercheurs, d'universitaires, d'écrivains, d'artistes, de professionnels et d'étudiants. Les disciplines académiques et les domaines de recherche concernés sont multidisciplinaires. Les philosophes trouveront un terrain fertile pour explorer les questions de l'identité, de la perception et de la philosophie de la mode ; les historiens peuvent y contribuer en apportant des éclairages historiques sur l'évolution des vêtements et de la perception du corps en Méditerranée ; les sociologues y trouveront le cadre propice à la réflexion sur la culture et sur la signification des vêtements dans les sociétés méditerranéennes ; les chercheurs en littérature auront l'opportunité d’étudier des œuvres littéraires représentant les vêtements et la perception des corps dans le bassin méditerranéen ; les linguistes et les spécialistes des langues pourront explorer les nuances linguistiques liées aux vêtements et à la perception du corps chez les méditerranéens ; sans oublier les artistes, les peintres, les sculpteurs et les artistes visuels dont les créations artistiques explorent ces thèmes ; les musiciens et les compositeurs pourront réfléchir à la manière dont la musique s'entrelace avec les vêtements dans la Méditerranée.

S’inscrivant dans une perspective pluridisciplinaire, notre colloque cherche à élargir les horizons de la recherche et à promouvoir le dialogue interdisciplinaire afin de contribuer à la compréhension de la Méditerranée.

Nous invitons les chercheurs à soumettre des contributions originales explorant les axes suivants :

Artisanat et identité méditerranéenne :

- La représentation des identités culturelles à travers les vêtements traditionnels méditerranéens.

- L’impact de l’artisanat textile sur la préservation des traditions et des savoir-faire.

Le festif, le folklore et le carnaval en Méditerranée :

- Le rôle des vêtements festifs dans les célébrations méditerranéennes.

- La signification culturelle du folklore et du carnaval dans la région.

Espace et géographie Méditerranéens :

- L'influence des paysages méditerranéens sur les choix vestimentaires.

- L'interaction entre les vêtements et l'environnement géographique.

Vêtement, mode et marque en Méditerranée :

- L'évolution de la mode méditerranéenne à travers les époques.

- L'impact des créateurs de mode et des marques sur la perception des vêtements.

Le nu et le « voilé » dans la littérature et l’art méditerranéens :

- Les représentations du « voilé » dans la littérature et l'art méditerranéens à travers l'histoire.

- Les explorations contemporaines de la nudité et de la sexualité dans la littérature et l'art de la région.

Nous encourageons des approches variées, y compris des études de cas, des analyses littéraires et artistiques, des études historiques, des approches sociologiques et des réflexions philosophiques. Les soumissions doivent être originales et contribuer à la réflexion sur les thèmes abordés dans le cadre de notre colloque.

Comité scientifique :

ABDELKEFI Hédia

DHIFAOUI Arbi

JAMMOUSSI Lassaad

GHORBEL Hichem

GOUIA Hafedh

JACQUES Martine

JERBI Mohamed

KHABOU Mohamed

LAIGNEAU FONTAINE Sylvie

MOUAKHAR Nizar

SKANDER Kamel

QUENOT Sébastien

REY MIMOSO-RUIZ Bernadette

REKIK Fathi

SOUISSI Sabeur

YAHIA KHABOU Saadia

Comité d’organisation :

BELLAAJ Mariem

HAJ SASSI Taieb

HARRATHI Ines

MOULAHI Sabeh

SKANDER Kamel

SOUISSI Sabeur

YAHIA KHABOU Saadia

—

Responsables du colloque :

Taieb HAJ SASSI et Saadia YAHIA KHABOU

—

Modalités de participation :

Le travail de recherche présenté ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication ou communication antérieures. Les interventions peuvent être en français, en italien, en espagnol ou en arabe.

- La proposition de communication selon le modèle ci-joint doit parvenir au comité avant le 15 février 2024 à l’adresse : atemvetements.med@gmail.com

- La proposition doit être accompagnée d’un CV succinct (500 mots) et de la fiche de participation dûment remplie. En cas d’acceptation, le participant recevra une lettre d’invitation officielle pour la participation au colloque avant le 25 février 2024.

- Le comité d’organisation s’engage à publier les textes des interventions acceptées par le comité scientifique.

—

Frais de participation

- Pour les intervenants résidant en Tunisie (550 TND).

- Pour les intervenants étrangers (300 Euros).

Les sommes indiquées couvrent un séjour de trois nuitées dans un hôtel 4 étoiles en pension complète, les pauses-café et les frais de publication des actes du colloque. Rappelons que les trajets sont à la charge des intervenants. Veuillez noter aussi que le paiement s'effectuera à l'avance, avant le début du colloque, par virement bancaire.

NB : - Supplément single (pour les participants tunisiens) : tarif de l’hôtel.

- Les taxes sont à la charge des participants.