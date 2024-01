Le Siècle du sport (Paris)

Appel à communications

Le siècle du sport

Journée d’études du CL19

Olympiade culturelle 2024

Paris, lundi 17 juin 2024

À l’heure des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le Comité de liaison des associations dix-neuviémistes souhaite apporter sa contribution aux réflexions en examinant les pratiques, études et représentations du sport dans la vie et les œuvres des écrivains et artistes du XIXe siècle. Contrairement au cliché du romantique pâle et languissant, Byron et Hugo nageaient, Lamartine, George Sand, la Malibran ou encore Géricault, sujet de l’exposition 2024 du Musée de la Vie romantique, pratiquaient assidûment l’équitation, Dumas l’escrime, Mérimée tirait à l’arc pour soulager son asthme, Maupassant, canotier passionné, a préfacé un livre sur les tireurs au pistolet, Zola était un cycliste émérite, sans parler des régiments de promeneurs par monts et vallées…

S’inscrivant dans la programmation de l’Olympiade culturelle de Paris 2024, cette journée d’études se propose donc d’interroger ce rapport aussi inédit que saisissant entre écrivains, penseurs, artistes du XIXe siècle et le sport. Ce rapport pourra être étudié à travers différents supports, des témoignages autobiographiques et biographiques aux œuvres artistiques (peinture, littérature, sculpture, musique), tout en considérant les correspondances possibles entre pratique individuelle et évocation et représentation dans l’art. Parmi les sports pratiqués et représentés lors des Jeux Olympiques, ou associés, pourront être évoqués l’équitation, l’escrime, la natation, la marche, la gymnastique, la boxe, la course, le tir (à l’arc ou au pistolet), la voile, ou encore le canotage. Les communications proposées pourront porter sur l’une ou plusieurs des représentations suivantes comme autant d’axes possibles à aborder :

· Le sport comme performance physique

· Le sport comme exercice pour l’hygiène et la santé

· Le sport comme activité d’agrément ou de loisir

· Le sport comme expression de la liberté

· Le sport comme remède à la mélancolie

· Le sport comme combat, de la pratique sportive au duel dans la vie ou dans l’art

· Le sport comme tragédie

· Le sport comme source d’inspiration

· Le sport comme mise en scène

· Le sport comme métaphore

· Le sport à travers ses costumes et ses lieux de pratique

· Le sport comme objet d’étude

· Le sport comme langage

Modalités de communication et calendrier :

Les propositions de contributions (titre envisagé et résumé de 3000 signes espaces comprises accompagnés d’une brève notice bio-bibliographiques), sont à adresser avant le 1er mars 2024 à bureaudeliaisonxix@gmail.com

Réponse du comité : 15 mars 2024.

Comité scientifique :

Samantha Caretti, Antonia Fonyi, Mathilde Labbé, Marie-Claude Sabouret, Isabelle Safa.

Bibliographie indicative :

