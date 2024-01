Nos lettres d'Asie, de Saint-John Perse à François Cheng

APPEL À PROJET LIVRE COLLABORATIF

RENCONTRE DES AUTEURS FRANCOPHONES

Sous la direction éditoriale d’Anna Alexis Michel

Le 24 mars 2024 se tiendra le premier festival des auteurs francophones en Malaisie, à Kuala Lumpur, organisé par Pom Ehrentrant, directrice de Rencontre des Auteurs Francophones en Asie.

À cette occasion, nous proposons aux auteurs membres de Rencontre des Auteurs Francophones de participer à un nouveau projet littéraire « Nos lettres d’Asie », sous la direction éditoriale d’Anna Alexis Michel.

L’Asie est présente dans la littérature de langue française depuis bien longtemps, des « Lettres d’Asie » de Saint-John Perse au Japon contemporain d’Amélie Nothomb. Mais on ignore parfois que de nombreux auteurs asiatiques écrivent en français et que nombre de grands noms de la littérature en français sont originaires de Chine, du Vietnam, de Corée et du Japon… Qu’on pense à Aki Shimazaki, Eun-Jan Kang, Akira Mizubayashi, Ook Chung, Ryöko Sekiguchi, Ying Chen, Shan Sa, Dai Sijie, Wèi Wéi, Yan Ding et bien sûr le célèbre François Cheng, Membre de l’Académie Française.

Nous vous invitons à explorer, de Saint-John Perse, prix Nobel de littérature, à François Cheng, Académicien, ce mariage entre la littérature de langue française et l’Asie, en rendant hommage au continent asiatique et à ceux qui l’écrivent en français.

L’ouvrage collectif fera l’objet d’un lancement officiel le 24 mars 2024, jour du Festival de Kuala Lumpur.

Le livre sera disponible à la vente dans le monde et sera offert aux différentes personnalités rencontrées notamment en Europe, aux États-Unis et en Asie. Plusieurs centaines d’exemplaires seront édités pour être remis et ainsi promouvoir les auteurs contributeurs. Les auteurs participeront à une émission spéciale du réseau et le livre bénéficiera d’une large campagne de plusieurs mois sur les réseaux sociaux et en marketing direct.

Découvrez les modalités de participation

Le présent appel s’adresse à tous les auteurs de langue française, membres de Rencontre des auteurs francophones au 24 mars 2024, en quelque lieu qu'ils résident (le Comité de lecture se réserve le droit de coopter de nouveaux membres).

ATTENTION pour cet ouvrage seront acceptés :

· Nouvelles : obligatoirement en rapport avec l’Asie ou la diaspora asiatique ;

· Poèmes : même exigence de fond et uniquement de poètes déjà publiés ;

· Essais : uniquement rédigés par un spécialiste de la littérature asiatique, OU traitant de l’œuvre d’un auteur asiatique, de préférence francophone, OU de l’Asie.

· POUR LES ILLUSTRATIONS ET PHOTOS : Les auteurs pluridisciplinaires comme les illustrateurs sont invités à soumettre une photo personnelle ou une illustration originale, qu’elle illustre leur propre texte ou vienne en complément artistique des textes du livre.

—

Les propositions de contributions doivent respecter les conditions suivantes :

- il doit s'agit d'une contribution inédite ;

- la contribution doit comprendre un maximum de 3.000 mots ;

- la contribution en Times New Roman 12, interligne 1,5 doit être adressée exclusivement à l'adresse courriel annamiami@live.fr avec la mention "lettres d’Asie";

- la contribution doit parvenir au comité avant le 7 février 2024 à 23H55/11:55PM, fuseau horaire EST des États-Unis.

Les décisions du comité de lecture tant quant à l’acceptation du texte que quant à son édition sont discrétionnaires et irrévocables. Les éditions des textes reçus s’appuient sur les règles de l’Académie Française et veillent à la cohérence des textes de l’ouvrage collectif.

Pour les contributions retenues, il sera proposé la signature d'une autorisation de publication.

​Les contributeurs retenus devront également communiquer un texte de présentation de cinq lignes.