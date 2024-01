Valeria Averoldi (dir), "In my end is my beginning": Maria stuarda regina di Scozia tra storia e mito

Ce volume, qui rassemble les Actes d'une Journée d'étude organisée par Rosanna Gorris Camos (Vérone, 16 décembre 2019) et financée par l'Ecole doctorale en Langues et Littératures étrangères de l'Université de Vérone, mais qui s'enrichit également de nouvelles contributions, se propose d'interroger le célèbre personnage de Marie Stuart, entre Histoire et mythe, en explorant d'abord les résultats de l'éducation française de la reine d'Ecosse, de sa précieuse collection de livres aux poèmes conçus pendant les années d'emprisonnement, en se concentrant ensuite sur les relations complexes que la reine-humaniste entretient au fil des décennies avec sa cousine anglaise, Elisabeth Ière, et ses poètes élus, en analysant les représentations artistiques et littéraires de la souveraine morte sur l'échafaud du XVIe siècle à nos jours.

Véritable exemple de l'instabilité de la vie humaine et de la précarité des choses terrestres, Marie Stuart est une femme irrémédiablement marquée par la séparation, l'abandon, la souffrance et la mort, dont l'histoire devient une synthèse troublante et fascinante des angoisses les plus profondes de l'homme, à la Renaissance comme aujourd'hui.

—

Questo volume, che riunisce gli Atti di una Giornata di studi organizzata dalla Professoressa Rosanna Gorris Camos e finanziata dalla scuola di Dottorato in Lingue e Letterature straniere dell’Università di Verona, ma che si arricchisce anche di nuovi contributi, si propone di tornare ad interrogare il celebre personaggio di Maria Stuarda, tra storia e mito, esplorando gli esiti dell’educazione francese della regina di Scozia, dalla sua preziosa collezione di libri ai componimenti poetici concepiti durante gli anni di prigionia, soffermandosi sui complessi rapporti che la reine-humaniste intrattiene nel corso dei decenni con la cugina inglese e i suoi poètes élus, analizzando le rappresentazioni artistiche e letterarie della sovrana morta sul patibolo dal XVI secolo ai giorni nostri. Vero e proprio exemplum dell’instabilità della vita umana e della precarietà delle cose terrene, Maria Stuarda è anche una donna irrimediabilmente segnata dalla separazione, dall’abbandono, dalla sofferenza e dalla morte che con la sua storia diviene inquietante e affascinante sintesi delle angosce più profonde dell’essere umano, nel Rinascimento e anche oggi.

Gli Autori: Valeria Averoldi, Irène Fasel, François Rigolot, Daniele Speziari, Maurizio Busca, Lisanna Calvi, Alessandra Zamperini, Silvia Panicieri, Rosanna Gorris Camos

—

Valeria Averoldi

Introduzione

Valeria Averoldi

La biblioteca plurilingue di Maria Stuarda tra letteratura, preghiera e scienza

Irène Fasel

«Superbe ne me faict d’estre du fer vaincueur» : Un Dyamant parle. Quelques réflexions sur un poème inédit du State Paper Office, Londres

François Rigolot

Quand Marie Stuart se souvient d’Ovide pendant sa captivité (1568-1587)

Daniele Speziari

Tra Elisabetta e Maria: le relazioni franco-britanniche nella poesia di Ronsard

Maurizio Busca

La rappresentazione del corpo di Maria Stuarda nelle lettere francesi (1548-1647)

Lisanna Calvi

« So good, so perfect and so fair ». La figura di Maria Stuarda nell’Inghilterra della Restaurazione

Alessandra Zamperini

I colori di Mary Stuart in Francia: vesti e politica nell’iconografia di una regina

Silvia Panicieri

Joseph Brodsky and Mary Stuart: a soul’s encounter – and more – in the Luxembourg gardens

Rosanna Gorris Camos

Postface

«Comme le ciel s’il perdoit ses estoilles» (Ronsard) : costellazioni poetiche attorno a Marie Stuart