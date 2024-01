Raconter la Résistance italienne aujourd’hui. Perspectives critiques entre le XXe et le XXIe s. (Strasbourg)

Raconter la Résistance italienne aujourd’hui.

Perspectives critiques entre le XXe et le XXIe siècle

Appel à contributions

Le projet « Raccontare la Resistenza » (Raconter la Résistance), né de la collaboration des Départements d’études italiennes des universités du Grand Est (Université de Lorraine-Nancy et Université de Strasbourg), trouve une suite logique dans une deuxième rencontre internationale d’études, qui se focalisera sur l’interprétation du récit de la Résistance italienne d’une perspective contemporaine (entre la fin du XXe et le XXIe siècle).

Les axes de recherche sur ce sujet, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe, pourraient être déclinés en trois questions, comme le suggère Federico Bertoni : « 1) Le thème : pourquoi raconter la Résistance, héritage problématique du XXe siècle et victime d'une "crise de l'antifascisme" et de plus en plus répandue ? 2) Le temps : pourquoi raconter la Résistance aujourd’hui, au début du nouveau millénaire, alors que les derniers témoins sont en train de disparaître ? 3) La forme : comment raconter la Résistance, avec quelles stratégies narratives et dans quel style ? »

Dans une perspective interdisciplinaire, une attention particulière sera portée à des genres tels le roman graphique, la bande dessinée, le documentaire, les nombreuses adaptations qui, au cours des dernières décennies, ont mis à l’écran des romans classiques sur la Résistance, ainsi que les spectacles et les performances théâtrales sur ce thème.

D’un point de vue critique, il conviendra ensuite d’examiner les études en cours sur des sources jusqu’ici moins connues et sur des archives difficilement accessibles, qui ouvrent de nouvelles perspectives historiques et littéraires.

Dans une optique d’ouverture au présent et à l’avenir, une place sera réservée également à la littérature de jeunesse, à la didactique et aux projets pédagogiques interdisciplinaires sur la Résistance et ses récits (déjà écrits ou à écrire).

Le colloque aura lieu à l’Université de Strasbourg les 17 et 18 octobre 2024. Les langues de travail seront l’italien, le français et l’anglais. Les propositions et une brève note bio-bibliographique sur l’auteur.e sont à envoyer avant le 31 janvier 2024 à l’adresse suivante : Resistenzaoggi@outlook.fr. Le Comité scientifique communiquera sa décision avant le 28 février 2024.

—

Comité scientifique

Daniele Biffanti (Northwestern University)

Michele Carini (Université de Lille)

Alberto Cavaglion (Università di Torino)

Philip Cooke (University of Strathclyde Glasgow)

Emanuele Cutinelli-Rendina (Université de Strasbourg)

Fausto De Michele (Universität Graz)

Maria Pia De Paulis (Université Paris Sorbonne)

Anna Frabetti (Université de Strasbourg)

Laura Toppan (Université de Lorraine-Nancy)

Tiziano Toracca (Università di Udine)

Giovanni Pietro Vitali (Université Paris Saclay)

Simona Wright (The College of New Jersey).