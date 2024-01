Asile, réfugiés et littératures postcoloniales (revue Il Tolomeo)

Il Tolomeo – Juornal d’études postcoloniales invite tous les chercheurs intéressés à envoyer leurs contributions pour le prochain numéro de 2024 (n° 26). Le numéro sera divisé en une section généraliste à thème libre et une section thématique sur l’asile, les réfugiés et les littératures postcoloniales.

L’expérience des réfugiés et des demandeurs d’asile est en train de jouer un rôle de plus en plus important dans la représentation littéraire. À première vue, ce sujet semble être en continuité avec des horizons établis qui ont toujours traité des migrations – tels que les études/littératures postcoloniales, les paradigmes de la francophonie, de la lusophonie et de l’anglophonie, ou encore celui de la « littérature de migration » italienne. Il existe cependant de solides arguments pour considérer que la visibilité de ces sujets migratoires spécifiques a représenté et représente toujours un élément de nouveauté et de rupture. Par exemple, dans le domaine anglophone/postcolonial, Pablo Mukherjee soulignait dès 2006 comment les études postcoloniales de la « première vague » favorisaient le migrant-cosmopolite plutôt que le migrant-réfugié (Mukherjee 2006, 146). En 2011, David Farrier allait jusqu’à dire que l’expérience des réfugiés était un « scandale » pour les études postcoloniales, dont les paradigmes théoriques de l’entre-deux (in-betweenness) et des identités hybrides seraient mal adaptés pour contextualiser la situation historique, politique et légale spécifique des demandeurs d’asile (Farrier 2011). En revanche, des interventions plus récentes (comme Gallien 2018) ont tenté de réfléchir à la manière dont les études postcoloniales peuvent fournir des perspectives critiques utiles pour discuter des récits des et (sur les) réfugiés et (les) demandeurs d’asile. Il existe également des réflexions sur la figure du réfugié dans d’autres contextes linguistiques, tel que le récent numéro 17 de la revue Multilinguales (2022) dans le contexte francophone.

De nombreux éléments sont à considérer pour discuter de la spécificité d’une littérature sur les réfugiés et de sa relation avec les paradigmes critiques préexistants. Par exemple, souvent, les trajectoires des réfugiés ne suivent pas celles d’un « retour » à la « mère-patrie » coloniale, mais sont tout aussi fréquemment influencées par l’histoire coloniale dans un sens plus large. La reconnaissance par un pays auquel aspire un demandeur d’asile est en conflit avec des paradigmes cosmopolites ou diasporiques, mais la nature intrinsèquement transnationale des expériences des réfugiés tend tout de même à déstabiliser l’idée de littérature nationale. De plus, la catégorie même de « réfugié » reste controversée. D’un côté, elle est d’une importance fondamentale pour les mobilisations et les revendications politiques et humanitaires – surtout compte tenu des politiques extrêmement violentes de fermeture, d’exclusion, d’exploitation et de surveillance qui touchent les réfugiés et les demandeurs d’asile, tant dans le Nord que dans le Sud global (bien que de manière différente). D’un autre côté, la nette distinction légale entre les migrants forcés et les prétendus migrants économiques obscurcit le fait que, dans la pratique, ces deux catégories se chevauchent dans l’expérience concrète des migrants (Schuster 2015) ; et beaucoup soutiennent que les motivations (essentiellement politiques) pour lesquelles il est possible de demander une protection internationale devraient être élargies (voir Röhl 2005). Quelles implications ont ces débats et ces phénomènes complexes pour une nouvelle catégorie critique/littéraire qui voudrait utiliser le « réfugié » comme concept central ?

Que l’on cherche à souligner la continuité ou la rupture par rapport aux modèles précédents, ou que l’on veuille affirmer ou contester leur utilité critique, le lien entre la littérature (postcoloniale), les réfugiés et l’asile est un sujet de débat prometteur. L’objectif de ce numéro monographique du Tolomeo est d’explorer les risques et les points d’intérêt, ainsi que les spécificités, d’une littérature centrée sur le réfugié/le demandeur d’asile, et le rôle d’une perspective postcoloniale.

Thèmes et domaines d’investigation pouvant être envisagés :

Analyses des récits des/sur les réfugiés, des migrations forcées et de l’asile en littérature.

Réflexions critiques sur les potentialités (ou les aspects critiques) d’une « littérature des réfugiés » en tant que corpus distinct, y compris sur ses éventuelles spécificités esthétiques et formelles.

Réflexions sur la manière dont les paradigmes postcoloniaux peuvent être utilisés pour discuter de manière critique les récits sur les réfugiés et les demandeurs d’asile ; et/ou réexaminations de concepts clés des études postcoloniales à travers la perspective de ces récits.

Exemples littéraires qui abordent de manière critique ou remettent en question la catégorie du « réfugié » et les politiques d’asile dans leur conception légale.

Représentation des réfugiés dans des sous-systèmes littéraires tels que la littérature pour l’enfance et l’adolescence (voir Bonin et al. 2021).

Adaptations cinématographiques ou télévisuelles d’œuvres littéraires écrites par des réfugiés ou sur des réfugiés.

Seront particulièrement appréciées les études caractérisées par une approche historique et comparative, qui placent les œuvres dans leurs contextes littéraires et culturels de référence.

Il Tolomeo accepte les contributions relevant des rubriques suivantes :

· articles (35.000-40.000 caractères, espaces et bibliographie compris)

· comptes rendus (9.000-12.000 caractères, espaces inclus)

· entretiens (9.000-15.000 caratteri, spazi inclusi)

· inédits.

Pour soumettre une contribution, merci d’envoyer un résumé (1000 caractères maximum, espaces compris) d’ici le 10 février 2024 via le lien indiqué ci-dessous. Veuillez joindre, en plus du résumé, une note bio-bibliographique (en anglais, 1000 caractères maximum, espaces compris) et 5 mots-clés (en anglaise - non nécessaires pour les comptes rendus, les textes de création inédits et les interviews).

Veuillez également indiquer le type de contribution (article, revue, inédit, interview) et, pour les articles, si l’article est destiné à la section généraliste ou au numéro thématique.

La prochaine date limite pour le dépôt des contributions définitives est fixée au 20 mai 2024.

Les contributions doivent être rédigées, dans un fichier .doc ou .docx, selon les normes éditoriales et bibliographiques de la revue, qui peuvent être consultées sur la page web de la revue. Nous acceptons les contributions en anglais, en français, en portugais et en italien à condition que la langue et le contenu soient liés. (La Direction/Rédaction se réserve le droit d’accorder d’éventuelles dispenses en cas de demandes spécifiques et justifiées). Pour de plus amples informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail tolomeo.redazione@unive.it ou consulter le site de la revue : Il Tolomeo.

—

Bibliographie

Bonin, Iara Tatiana et al. 2021. « Direitos humanos, refugiados e migrantes : literatura infantil e acolhimento ». Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos 9(1) : 47-70.

Farrier, David. 2011. Postcolonial Asylum. Seeking Sanctuary before the Law. Liverpool : Liverpool University Press.

Gallien, Claire. 2018. « Forcing Displacement : The Postcolonial Interventions of Refugee Literature and Arts ». Journal of Postcolonial Writing 54 (6) : 735–50.

Mukherjee, Pablo. 2006. « Surfing the Second Wave: Amitav Ghosh’s Tide Country ». New Formations 59 : 144–57.

Ourtirane, Souhila (dir). 2022. « La figure du réfugié dans les littératures francophones contemporaines », num. monogr., Multilinguales 17.

Röhl, Katharina. 2005. « Fleeing Violence and Poverty : Non-Refoulement Obligations under the European Convention of Human Rights. Working Paper No. 111 ». UNHCR New Issues in Refugee Research, January. https://www.unhcr.org/media/fleeing-violence-and-poverty-non-refoulement-obligations-under-european-convention-human.

Schuster, Liza. 2015. « Unmixing Migrants and Refugees ». In Routledge Handbook of Immigration and Refugee Studies, edited by Anna Triandafyllidou, 297–303. Oxon and New York : Routledge.