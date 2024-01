Appel à contributions

Mélanges offerts au Professeur Amadou Ly

Pr Amadou LY est devenu, au fil de ces quarante dernières années, l'une des figures de référence de l’enseignement et des études littéraires africaines au sein de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Il a suscité la vocation de nombreux disciples et s'est attiré l'amitié et la considération de nombreux collègues dans le monde entier. C’est pour saluer ce long et fructueux enseignement ainsi que sa contribution aux activités de recherche, que ses collègues et ses anciens étudiants ont décidé de rendre hommage à un esprit aussi créatif que brillant qui a nourri une réflexion particulièrement riche prenant corps dans de nombreux colloques et études. Il est, par conséquent, tout à fait naturel que ses collègues et amis lui consacrent des mélanges réunissant des contributions rendant hommage, à la carrière discrète, mais singulièrement féconde, d’un chercheur exemplaire.

L’itinéraire de Pr LY porte, en effet, le sceau de l’effervescence intellectuelle qui a présidé, sous la houlette d’illustres figures fondatrices comme Lylian Kesteloot, Mohamadou Kane et Madior Diouf, à l’émergence d’un champ disciplinaire, les études littéraires africaines, au sein duquel une science s’éclot sur un terrain de recherche en mouvement. Ils ont construit une œuvre pionnière d'une belle ampleur, dont les assises, au fil des ans, se sont harmonieusement disposées, et ont porté au loin le renom et le rayonnement des études littéraires africaines. La qualité de leur travail scientifique lui-même, construit en élévation harmonieuse sur ces solides assises, s’est toujours accompagnée d’une exigence de réflexion sur les procédures, les méthodes et les enjeux de la discipline. Dans ce creuset de recherche, Pr LY a su, frayer sa propre voie, ne cessant de croiser et de féconder sa passion de la littérature avec le souffle de la critique, dans une langue déliée, sans jamais s’enfermer dans un système prêt pour l’emploi. C’est ce qui lui vaut cette transdisciplinarité, devenue sa marque de fabrique, avec laquelle il aborde les textes littéraires qu’il a approchés à partir de différents angles. De l’histoire à l’anthropologie, en passant par la philosophie et la linguistique, les travaux du Pr Ly ont été pionniers dans le décloisonnement des sciences humaines. Lui-même valse entre lettres classiques (il est l’auteur d’une maîtrise dans cette discipline), la littérature africaine écrite et celle dite orale dont il est, avec Bassirou Dieng, Amade Faye et Lilyan Kesteloot l’un des plus grands exégètes et promoteurs. Il a d’ailleurs soutenu en 1978 la première thèse de littérature orale sous la direction de Lilyan Kesteloot à une époque où les textes oraux africains étaient encore considérés comme relevant d’une sous-culture attardée et ce au sein même de l’Université de Dakar. Cette thèse de doctorat de 3ème cycle, qui portait sur « L’épopée de Samba Guéladio Diégui », a été successivement publiée par l’UNESCO, Silex et les Presses Universitaires de Dakar. Cet ouvrage, dès sa parution, s’est présenté comme l’une des meilleures contributions à la connaissance des traditions littéraires orales et à leur poéticité. La deuxième thèse, dirigée par le Professeur Robert Jouanny, est soutenue en 1992. Elle est à la base de son ouvrage La poésie sénégalaise de langue française de 1945 à 1985, véritable bible de ce genre poétique et de son évolution dans le pays de Senghor.

Chez Pr. Ly, l’esprit de finesse, l’acuité critique et l’érudition s’allient pour cerner dans toutes ses dimensions, la spécificité du phénomène littéraire africain. Sa générosité intellectuelle l’a mené à parrainer des dizaines d’écrivains sénégalais dont il a préface leur ouvrage. Ils ont pour noms Mariama Ndoye, Adama Sow Dièye, Khalifa Touré, Ndèye Lobé Ndiaye, Andrée-Marie Diagne, et j’en passe.

Pr Amadou LY a, au fil d'une très riche carrière, marqué de son empreinte l’évolution de la discipline depuis plus de quarante ans. Au gré́ de ses publications, de ses enseignements, de colloques, de programmes de recherche, de l’encadrement des thèses et mémoires, il a imprimé aux études littéraires et aux procédures d’investigation des orientations inédites. Par le choix des éléments méthodologiques et la construction des thématiques de recherche, en privilégiant exclusivement des projets de lecture issus des textes eux-mêmes , Pr LY a su donner corps à une discipline en pleine expansion ; il a été une cheville ouvrière d’ une production considérable qui s’inscrit dans le mouvement de critique et d’études qui a pris son essor à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d’ essaimer un peu partout ,et dont l’importance se mesure à la fécondité de ses avancées théoriques, à la richesse des travaux qu’elle a impulsés, et à la haute reconnaissance scientifique internationale qu’elle vaut à ses auteurs. Car manifestant un rare talent pour faire travailler en bonne harmonie les personnalités les plus diverses, dans les disciplines les plus complémentaires, Pr LY a su, dans toutes ces multiples entreprises, mobiliser et fédérer l'énergie de personnes venues de divers horizons. Rien d’étonnant alors qu’il ait été un membre fondateur de la RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme) au début des années 90, faisant de lui l’un des pionniers de la société civile du Sénégal post-colonial.

La qualité reconnue des travaux de Pr LY et sa présence si active sur les terrains de la culture et de la démocratie ainsi que son engagement pédagogique envers la relève ont joué un rôle essentiel dans la stimulation et l’orientation des recherches conduites depuis deux ou trois décennies.

Ces mélanges entendent rendre hommage à la diversité de ses travaux mais également à l’homme, passionné et toujours désireux de faire partager son savoir. C'est également un hommage à son goût du travail accompli et à son sens de l'amitié que ceux qui ont eu le privilège d'être associés à son action ont voulu lui rendre en lui offrant des Mélanges.

Les contributions attendues devraient refléter la multiplicité des centres d’intérêt et l’ampleur du spectre des recherches abordées et partagées au cours d’une carrière prolifique par un intellectuel à qui rien des choses de l’esprit n’est étranger. Aucune thématique comme telle n’est privilégiée, mais ces Mélanges cherchent à susciter, selon des perspectives variées, des études originales et novatrices privilégiant une pensée de la diversité et de l’interdisciplinarité en lien avec les deux domaines de recherche prioritaires du Pr. Ly, à savoir la littérature africaine écrite et celle dite orale.

—

Les propositions de contributions, attendues au plus tard le 1er avril 2024, peuvent être envoyées simultanément aux adresses suivantes : mamadou.ba@gmail.com, seyeserigne2000@yahoo.fr, serigne2.seye@ucad.edu.sn et aliounebadou@yahoo.fr et diouf.iba@gmail.com.

Calendrier :

3 janvier 2024 : diffusion de l’appel

1er avril 2024 : fin de réception des propositions

1er mai 2024 : réponse du comité

30 juillet 2024 : envoi des contributions

30 aout 2024 : avis des évaluateurs et correction

31 octobre 2024 : réception des versions définitives des contributions

Décembre 2024 : publication de l’ouvrage.

—

Comité de pilotage

Mamadou Ba

Ibrahima Wane

Cheick Sakho

Alioune Diaw

Ibrahima Diouf

Serigne Seye

Coudy Kane

Denis Assane Diouf

Papa Bocar Ndao

Mbaye Thiao

Aliou Seck

Abdoulaye Sall

Diouma Faye

Astou Sagna