Suzanne Rochefort, Vies théâtrales. Le métier de comédien entre Lumières et Révolution (préf. d'Antoine Lilti)

Préface d’Antoine Lilti

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les comédiens et comédiennes suscitent à la fois fascination et méfiance. En s’éloignant des stéréotypes, l’ouvrage démontre que la période est surtout celle de la structuration d’un métier. La commercialisation des loisirs, les transformations politiques et la montée en puissance du public modifient profondément l’exercice de la profession et sa place dans la société.

Pour rendre à ces « vies théâtrales » toute leur richesse et leur complexité, Suzanne Rochefort s’approche au plus près des expériences professionnelles et des trajectoires de carrière des acteurs et actrices qui exercent à Paris. Nous les suivons de la lumière de la scène à l’ombre des coulisses, grâce à des correspondances de travail, des archives de police ou encore des extraits de presse. L’enquête se déploie aussi bien dans les grands théâtres de la capitale (Comédie-Française, Comédie-Italienne) que dans les spectacles de boulevard.

En inscrivant d’une manière nouvelle le métier de comédien dans l’histoire sociale du travail, ce livre éclaire en retour de nombreuses mutations culturelles traversant le siècle des Lumières et la Révolution française.

Docteure en histoire moderne de l’EHESS, Suzanne Rochefort est agrégée d’histoire et ancienne élève de l’ENS de Lyon. La thèse dont cet ouvrage est issu a reçu le prix Benabou d’histoire moderne décerné par la Chancellerie des universités de Paris en 2022.