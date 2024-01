Revue d'Histoire des Sciences Sociales, n° 43 : "Le Moyen Âge des sciences sociales"

Le dossier présenté dans ce numéro questionne la conception de la modernité par les sciences sociales aux XXe et XXIe siècles sous un angle spécifique, en enquêtant sur les relations que celles-ci ont entretenues avec la médiévistique et avec les constructions modernes du Moyen Âge. La référence médiévale traverse les sciences sociales, qui ont construit et mobilisé des Moyens Âges très divers afin de délimiter leurs champs de compétence et leurs objets, mais aussi pour penser, parfois de manière critique, la spécificité des sociétés modernes et contemporaines. Les articles réunis ici inscrivent le « Moyen Âge des sciences sociales » dans un cadre vaste, sans distinguer a priori médiévisme – c'est-à-dire l’étude scientifique du Moyen Âge – et médiévalisme – la référence culturelle au Moyen Âge –, mais en s’interrogeant sur la médiévistique et sur les sciences sociales comme des éléments interdépendants spécifiques de la modernité.Dans une approche d’histoire et de sociologie des savoirs, une introduction programmatique et cinq études de cas abordent des sujets variés tels que la relation entre sociologie et ecclésiologie, l’urbanisme britannique, le folklore et l’ethnologie, les études étatsuniennes des médias et de la literacy et les Cultural Studies britanniques, pour explorer les sciences sociales à travers leur emploi des Moyens Âges et, réciproquement, pour saisir le monde médiéval comme une propriété émergente des savoirs modernes et contemporains.

Sommaire

Étienne Anheim et Catherine König-Pralong

Introduction. Le Moyen Âge des sciences sociales [Texte intégral]Médiévalisme, médiévisme et modernités

Dominique Iogna-Prat

Un Moyen Âge de modernes : ecclésiologie et sociologie [Texte intégral]Modern Middle Ages: Ecclesiology and Sociology

Pierre Chastang

Expériences de la distance : Walter Ong et le Moyen Âge [Texte intégral]Experiences of Distance: Walter Ong and the Middle Ages

Raphaël Bories et Marie-Charlotte Calafat

Folklore, ethnologie de la France et Moyen Âge, du musée d’Ethnographie du Trocadéro au musée national des Arts et Traditions populaires [Texte intégral]Folklore, Ethnology of France, and the Middle Ages from the Musée d’Ethnographie du Trocadéro to the Musée National des Arts et Traditions Populaires

Stéphane Sadoux

Idéalisé et opérant ? [Texte intégral]Le statut de la ville médiévale dans la formation de la pensée urbanistique britannique au début du xxe siècleIdealized and Operative? The Medieval City’s Status in the Formation of British Urban Theory in the Early 20th Century

Pauline Guillemet

Le voile culturel du Moyen Âge dans les sciences sociales britanniques (xixe-xxe siècles) [Texte intégral]The Middle Ages’ Cultural Impact on British Social Sciences (19th-20th Centuries)

Document

« Ma conception du Manuel des Institutions » [Texte intégral]Bibliothèque de l’Institut, fonds Ferdinand Lot, Ms 7302A, fo 469-474

Agnès Graceffa

Écrire le Manuel des Institutions françaises au Moyen Âge [Texte intégral]Une note testamentaire de Ferdinand LotWriting the Manuel des Institutions françaises au Moyen Âge. Ferdinand Lot’s Last Words

Géographies académiques

Géographies académiques [Texte intégral]

Kamel Chachoua

Excellence scientifique transnationale et disqualification des sciences humaines et sociales nationales en Algérie [Texte intégral]Transnational Scientific Excellence and the Disqualification of National Human and Social Sciences in Algeria

Débats, chantiers et livres

Françoise Waquet

Agnès Graceffa, Une femme face à l’histoire. Itinéraire de Raïssa Bloch, Saint-Pétersbourg–Auschwitz, 1898-1943 [Texte intégral]

Hinnerk Bruhns

Alexis Fontbonne, Introduction à la sociologie médiévale [Texte intégral]

Emily Hauptmann

Philippe Fontaine and Jefferson D. Pooley (eds.), Society on the Edge. Social Science and Public Policy in the Postwar United States [Texte intégral]

Mariana Osés

Ian Merkel, Terms of Exchange. Brazilian Intellectuals and the French Social Sciences [Texte intégral]

Victor Karady

Morgane Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe centrale (1848-1919) [Texte intégral]