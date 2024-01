Nouvelles Humanités Médicales (Tours)

20 avril 2024

Argument

Le Centre d’Études Supérieures de la Littérature (dirigé par le Docteur Frédéric-Gaël Theuriau), en Touraine, lance un appel à communication pour un colloque mixte présence / distance (uniquement pour les pays ne donnant plus de visa pour la France) portant sur « Les nouvelles humanités médicales ».

Depuis les années 1980, les Medical Humanities fleurissent dans la culture anglo-saxonne autour de réflexions multiples permettant la reconstruction d’une connaissance sur la médecine qui ne provienne plus seulement des professionnels de la santé mais aussi des professionnels de la littérature, de l’histoire, de la sociologie, de l’anthropologie, de la philosophie, du cinéma, de la psychologie, de l’éthique, du théâtre, de la théologie, des arts, voire de la linguistique. La notion de « nouvelles humanités médicales » apporte peut-être l’idée selon laquelle les humanités médicales doivent trouver des réponses à de nouvelles problématiques apportées par la modernité puisque, chaque époque étant différente, il faut constamment en réactualiser l’approche, y compris peut-être en puisant dans des connaissances ancestrales ou novatrices oubliées ou dévoyées.

D’une part, les « humanités médicales » concernent un champ interdisciplinaire visant à prendre en compte les sciences humaines, les sciences sociales et les arts dans l’approche et la formation médicales. D’autre part, l’adjectif « nouvelles » permet l’intégration des enjeux inédits actuels renouvelant l’esprit humaniste de la Renaissance. De fait, l’essai de Frédéric-Gaël Theuriau sur La Médecine narrative dans les nouvelles humanités médicales (Alberobello (Italie) / Paris, AGA / L’Harmattan, col. italo-française L’Orizzonte dirigée par Giovanni Dotoli, Encarnacion Medina Arjona et Mario Selvaggio, n°48, 2019) introduit l’expression précédée de cet adjuvant antéposé et qui pourrait se traduire en anglais par New Medical Humanities. Son article sur « La poésie médicale dans la médecine narrative » (in Giovanni Dotoli (dir.), Revue européenne de recherches sur la poésie, Paris, Classiques Garnier, n°5, 2019) en donne une rapide explication.

L’enjeu du colloque est donc de proposer une réflexion sur ce champ de recherche relativement récent et qui commence à émerger en France. Le CESL tient à lui donner l’impulsion nécessaire pour faire avancer les choses en matière de vraie relation de soin (corporelle ou psychique) que le rapport de la médecine à la technique tend à occulter de manière dramatique et que le consumérisme médical par les individus qui composent la société tend aussi à détruire imitant ainsi le malaise social du début du troisième millénaire.

Le colloque international se déroulera le samedi 20 avril 2024 à la Mairie de Tours (salle Anatole France - A) située 1 à 3 rue des Minimes, 37925 Tours Cedex 9. Il rassemblera des spécialistes et généralistes du monde entier qui analyseront le thème. Il s’articule autour d’un contexte mono-, pluri-, inter- et transdisciplinaire. La publication des actes du colloque est prévue. La langue officielle de travail est le français. Néanmoins, dans le cadre d’une volonté d’élargissement linguistique, toute personne parlant une autre langue pourra participer au colloque où, dans la mesure du possible, des traductions simultanées sont prévues.

Règlement

Pour proposer une communication puis un article dans le but de constituer un ouvrage de qualité, il faut envoyer les renseignements suivants au cesl-2010@orange.fr. En effet, l’appartenance au CESL est nécessaire et gratuite :

. Si possible, une photo (identité ou autre) au format image en fichier joint :

. Nom et prénom :

. Nationalité(s) :

. Profession, activités :

. Lieu de travail :

. Vos recherches et publications :

. Adresse(s) personnelle(s) et pays :

. Téléphones(s) fixe(s) et/ou portable(s) :

. Courriel(s) :

. Site(s) web :

. Votre biobibliographie (1 000 signes) :

. Le titre et le résumé (1 000 signes environ) de votre proposition de communication en fichier joint :

Le temps de parole est de 15 minutes maximum avec ou sans vidéo-projection.

Les frais de voyage, d’hébergement et de repas sont à votre charge ou à celle de votre institution de recherche.

La gare la plus proche est celle de Tours située à 400 mètres du lieu du colloque.

Il n’y a pas de frais d’inscription au colloque.

Instructions pour les résumés

Nous vous prions d’envoyer votre proposition d’intervention, titre et résumé (1 000 signes espaces compris au maximum), avant le 1er mars 2024, uniquement par courrier électronique, en fichier joint (au format Word) à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Les personnes qui auront soumis un résumé seront averties de la décision, au plus tard, le 2 mars 2024 (uniquement par courrier électronique).

Instructions pour les lettres d’invitation, attestations de participation et attestations de présence

Les personnes qui auront besoin d’un visa d’entrée en France recevront une lettre d’invitation officielle. Pour cela, vous devrez prévenir le CESL avant le 1er mars 2024, c’est-à-dire au moment de l’envoi de votre proposition de communication.

Des attestations de participation à communiquer seront établies sur demande si elle est effectuée avant le 1er mars 2024 afin que les enseignants-chercheurs de tous horizons puissent obtenir de leur centre de recherche, université, établissement scolaire, etc., un ordre de mission ou un défraiement.

Quant aux attestations de présence, elles seront données (version papier sur demande) ou envoyées automatiquement (sous forme de fichier au format .pdf) au moment ou à l’issue du Colloque.

Organisation de la journée

Le colloque débutera vers 08h00 et s’interrompra vers midi pour le déjeuner libre non loin du lieu du colloque : nombreux restaurants. Reprise vers 14h30 jusqu’à 20h00 environ.

Instructions pour la publication des textes de communication

Les textes des communications de 15 000 signes maximum espaces compris (avec 1 ou 2 illustrations possibles) devront être envoyés par pièce attachée (au format Word) entre le 21 avril et le 30 juin 2024 à l’adresse suivante : cesl-2010@orange.fr.

Ils feront l’objet d’une sélection si besoin est en fonction de la qualité du travail. En principe, rares sont les articles écartés par le comité d’évaluation scientifique qui est en cours de constitution.