L'arche éditeur

Fondée en 1949 par Robert Voisin, la maison d’édition L’Arche Editeur a joué un rôle de passeur de premier plan, notamment dans le cadre des transferts culturels franco-allemands. Des auteurs dramatiques majeurs, tels que Bertolt Brecht, Max Frisch, Peter Weiss ou Thomas Bernhard, ont été traduits et édités en France par le biais de L’Arche. Cette diffusion du théâtre germanophone a eu une influence importante sur le travail artistique des metteurs en scène et le système théâtral français. La trajectoire de L’Arche au XXe et XXIe siècles permet ainsi de retracer une histoire franco-allemande du théâtre. À partir de ce cas précis, le volume supervisé en 2021 aux Presses de Provence par Florence Baillet et Nicole Colin sous le titre L'Arche Editeur. Le théâtre à une échelle transnationale et désormais en libre accès sur OpenEdition vient souligner le rôle qu’ont tenu la traduction et l’édition théâtrales dans la naissance de réseaux transnationaux d’artistes et d’intellectuels au sein de l’Europe d’après 1945.