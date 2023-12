Clive Thomson, Quelques pas dans l'en-deça. Entretiens mémoriels avec le docteur Michel Guenkine

Dans la première grande phase de sa carrière, Michel Guenkine s'associait aux psychiatres français de la Libération, qui ont largement ouvert le champ de la discipline, avant l'introduction des psychotropes. À 90 ans, il est toujours un praticien respecté, enseignant et superviseur de cas depuis plus de trente ans dans le cadre de la Société psychanalytique de Genève.

Dans cet ouvrage d'entretiens avec Clive Thomson, il illustre à travers sa propre histoire familiale et personnelle ce qui constitue le cœur de l'originalité de son approche, à savoir que l'on porte les joies et les traumatismes des générations précédentes et que l'on transmet les siennes aux suivantes. Le souvenir de la Russie des pogroms, la perte du père engagé dans les Brigades internationales, le traumatisme de l'angoisse de la Shoah sont autant de fardeaux qu'il porte mais aussi des éléments dans lesquels il puise force et espérance. L'espérance est sans doute le mot clef de ce récit, la foi dans une psychanalyse bienveillante qui permet de supporter l'insupportable.

À travers ses propres cas mais aussi dans le dialogue avec des psychanalystes de renom et dans l'analyse des différentes sociétés de psychanalyse, le docteur Guenkine propose un cadre éthique, préoccupation majeure de sa démarche. Il défend l'originalité de son approche non orthodoxe en analyse et aborde aussi avec simplicité certains échecs. Une réflexion riche tant sur le rapport entre médecine, psychiatrie, sexualité et toxicologie que sur la spécificité du judaïsme lac dans une société d'essence catholique.