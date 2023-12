L’art, la culture et les défis du monde en mutation (Abidjan)

Colloque international

« L’art, la culture et les défis du monde en mutation »

3-5 septembre 2024

Institut National Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC) / Abidjan – Côte d’Ivoire

Date limite de soumission : 15 avril 2024

Argumentaire :

Défini comme une activité créatrice porteuse de préoccupations esthétiques, l’art regroupe l’ensemble des œuvres humaines (sculpture, vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse…) destinées à toucher les sens et les émotions du public. Dans la conception d’Aristote, produire une œuvre d’art, c’est traduire le plus fidèlement possible ce que notre perception nous donne à voir dans la nature. Dans cette activité de création, l’artiste cherche donc à reproduire ce qu’il voit naturellement en y intégrant une dimension esthétique. Dès lors, l’art ne relève plus seulement de l’invention et de la création, mais il inclut également une dimension de représentation. Il n’a plus pour seule finalité que d’être utile étant donné qu’il est aussi destiné à la contemplation. Intimement lié à la question du beau et à son universalité, l’une de ses principales fonctions est de permettre une approche sensible des réalités. Dans cette optique, il s’impose comme un besoin pour la réflexion, comme un moteur de l’imaginaire, de la rêverie et de la transcendance.

En plus du volet de la représentation et de celui de l’esthétique, l’art revêt une dimension communicationnelle dans la mesure où il permet à l’homme d’entrer en communion avec ses semblables, de partager ses moments, ses sentiments et ses émotions. C’est en raison de cette valeur tridimensionnelle qu’il a toujours accompagné les humains et ce depuis l’époque des hommes primitifs.

Du point de vue fonctionnel, l’art n’est pas indépendant de la culture. En effet, selon l’UNESCO, « la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. » (Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet – 6 août 1982)

De ce qui précède, il ressort que l’art et la culture entretiennent des rapports très étroits. Ils sont des vecteurs de changement social et des instruments au service de la liberté d’expression, de la paix et du développement durable. Les œuvres de grands artistes, comme celles des sculpteurs ivoiriens Christian LATTIER et Jems KOKO BI, nourrissent continuellement l’esprit et les sentiments dans un monde en constante mutation et où l’épanouissement de l’homme est contrarié par de multiples défis.

Ce colloque est une invitation à réfléchir sur la relation entre l’art et la culture face aux défis du monde d’aujourd’hui. Les contributions s’articuleront autour de quatre (4) principaux axes :

Axe 1 : Les exigences culturelles de la création artistique

Axe 2 : Littérature, mutations artistiques et culturelles

Axe 3 : L’art et la culture à l’ère des NTIC

Axe 4 : Langage, mimétisme et expression corporelle

Les propositions de communication en français ou en anglais (300 mots maximum) sont à envoyer à l’adresse email : colloqueinsaac2024@gmail.com au plus tard le 15 avril 2024. Elles doivent comporter le NOM & Prénoms de l’auteur, le nom de l’institution d’attache et l’adresse email. Les contributeurs sont priés de préciser leur axe d’intervention.

Dates importantes :

- Date de soumission des propositions : 15 avril 2024

- Réponse du comité d’organisation : 30 avril 2024

- Tenue du colloque : 3 – 5 septembre 2024

- Réception des articles corrigés après le colloque : 30 septembre 2024

- Publication des actes : novembre / décembre 2024

Nota bene : Frais de participation à payer le jour du colloque :

- Doctorant(e)s : 15 000 F CFA

- Docteurs : 25 000 F CFA

- Enseignant-chercheurs et chercheurs : 50 000 F CFA

Porteurs du projet :

- Prof. N’GUESSAN Kouadio Germain, UFHB/INSAAC

- Dr. KOUADIO Kouassi Honoré, UFHB/INSAAC

- Dr. KASSI épse Memel Sylvie, INSAAC