Quelle autorité pour quelle auctorialité ? Mise en fiction de l’écrivain.e dans les romans francophones(Session CIÉF à la Convention de la MLA, La Nouvelle-Orléans)

Quelle autorité pour quelle auctorialité ?

Mise en fiction de l’écrivain.e dans les romans francophones

Session affiliée du CIÉF à la Convention de la MLA,

La Nouvelle-Orléans du 9 au 12 janvier 2025.

La Plus Secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, a singulièrement remis à l’honneur le roman de l’écrivain.e, dans une œuvre que hantent de nombreuses figures fictionnelles de romancières et de romanciers, traçant toute une nébuleuse autour d’une question aussi décisive que clivante : comment être un.e écrivain.e francophone ? Comment écrire dans une langue d’altérité, comment écrire dans un espace d’aspérités, comment éprouver toutes ces hétérogénéités ? Cette session propose d’examiner les représentations francophones de ce questionnement si spécifique à travers ce que Charline Pluvinet a pu appeler des Fictions en quête d’auteur (2012). Comment l’écrivain.e, comme personnage de roman, affronte ces questions de disparité des temps, des espaces et des langues ? Comment cette mise en fiction de la question auctoriale fait vaciller la question même de ce qui peut faire autorité dans le champ littéraire ? Comment elle met en doute ou en défaut les aspirations tant à une littérature qui revendique une identité autre que française métropolitaine qu’à une littérature qui se postule comme mondiale ? Cette session privilégiera les propositions portant sur des romans en français au sein desquels des figurations fictionnelles de l’écrivain.e francophone incarnent un trouble de l’autorité et de l’auctorialité.

—

Proposition de communication (300 à 500 mots, en français) à envoyer d’ici le 19 février 2024 à Marie Bulté (Université de Lille) à l’adresse marie.bulte@univ-lille.fr

Veuillez y inclure votre nom, votre affiliation universitaire et votre adresse électronique.