Colloque international « Exploration et pratique des espace(s) dans l’Art contemporain » (Paris)

« Exploration et pratique des espace(s) dans l’Art contemporain »

(Université Paris 1, Salle 6 du centre Panthéon, le 22 et 23 avril 2024)



Argument :



Par son étymologie, le terme d’espace, du latin spatium, tour à tour défini comme « stade, champ de course, étendue, ou durée » évoque d’emblée différentes définitions. L’espace est une notion qui convoque une définition polymorphe, que l’on soit mathématicien, anthropologue, philosophe ou encore paysagiste. Vecteur essentiel de notre perception temporelle et géographique, l’espace est une donnée inhérente à toute production qu’elle soit plastique, mathématique, habitable. À la fois matière, source d’inspiration, sujet d’observation, objet de conflit mais aussi d’émancipation, l’espace est multiple et complexe. L’espace est partout, jusque dans les interstices, dans l’imaginaire, dans notre vécu, il enveloppe le corps et les gestes, notre vue et nos perspectives, de manière accueillante comme inaccessible. Parle t-on d'espace représenté, d’espace intérieur, d’espace vécu, ou encore d’espace disparu? Cette transversalité de la notion d’espace constitue un point de départ essentiel pour sa théorisation au sein des arts plastiques. Nombre de théoriciennes et théoriciens de l'art se sont penchés sur cette question cruciale de l'espace au sein des arts, comme le démontre les écrits d'André Bazin explorant l'espace pictural dans le cinéma ou encore les réflexions de Carl Einstein sur la genèse de l'espace et bien d’autres.



Quelle peut être la place du geste, du corps, ou de l’objet dans l’espace de création? Comment s’influencent-ils mutuellement ? Quelle définition ou redéfinition de l’espace ?

Quels dialogues l’espace entretient-il entre une œuvre et son environnement ? Indissociable du temps, l’espace est une donnée quantique qu’il nous faut appréhender de manière rationnelle ou au contraire, sans raison. Entre la frontière du réel et du virtuel, l’espace est le laboratoire des interactions entre la matière et les corps. Le peintre, insatisfait de l'espace bidimensionnel de la toile, va intégrer son corps dans un mécanisme de symbiose entre l'image virtuelle et celle qu'il est en train de créer. Dans l'installation, l'artiste travaille l'espace fictif que le spectateur agrandit à son tour par sa présence. L’œuvre peut également se définir comme un espace, qui investit dans un premier temps, un espace de création, littéral et figuré, puis un espace temps au cours duquel elle propose de s'inscrire. C’est la somme de tous ces espaces qui composent l'œuvre exposée à son tour, cette fois dans un nouvel espace où elle se donne à voir.



Le colloque international « Exploration et pratique des espace(s) dans l’Art contemporain » initié par 6 doctorantes et doctorants de l’institut ACTE de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne vise à explorer l’espace comme notion transversale à travers le champ des arts plastiques et sa relation entre les matériaux, les supports et les corps impliqués. En effet, nous nous poserons la question de savoir où l’espace intervient dans l'expérimentation de la pratique plastique et de quelle façon l'espace traverse-il une œuvre depuis sa création, jusqu'à sa composition et son exposition. Comment l’espace intervient-il dans une création plastique contemporaine ? Quelles relations naissent de cette rencontre ? Quelles hybridations pour l’espace scénique, pictural, expositif ? Quelles réappropriations ? Loin de cloisonner ce débat aux seuls arts plastiques, l’ambition de ce colloque est de faire se rencontrer des domaines de recherches variés et divergents afin d’établir un panel d’interprétations de cet espace protéiforme : continu, discontinu, plastique, physique, sémantique.



Les propositions de communication pourront, de manière non exhaustive, s’inscrire dans les axes de réflexion suivants :



● espace scénique

● espace picturale

● espace de la mémoire

● espace de la danse

● espace de l’identité

● espace de la disparition

● espace arrêté

● le geste dans l’espace

● l’espace entre les oeuvres

● espace filmé

● espace photographié



Ce colloque international a pour objectif de rassembler et d’inviter des chercheuses et chercheurs de tous les domaines à réfléchir ensemble autour de cette réflexion transversale et interdisciplinaire. Les propositions de doctorantes et doctorants poursuivant une thèse sont vivement encouragées.



Nous vous invitons à envoyer vos propositions de communication avec titre et résumé de 2 500 signes au maximum (espaces compris) accompagnés d’une courte bio-bibliographie, pour le 20 février 2024 au plus tard à l’adresse suivante : colloque.espace.s@gmail.com



Les propositions sélectionnées seront annoncées le 12 mars 2024 et les articles en vue de la publication des actes du colloque pourront être soumis entre le 2 avril et le 2 juin 2024.



Bibliographie indicative :



BAZIN, André, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Éditions du Cerf, 1976.

EINSTEIN, Carl, L’art du XXe siècle, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1926.



GLISSANT, Edouard, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990.



MERLEAU-PONTY, Maurice, Le visible et l’invisible suivi de Notes de travail, Paris, Gallimard, 2016.



MORSILLO, Sandrine, Habiter la peinture, Expositions, fiction avec Jean Le Gac, Paris, L’Harmattan, 2003.



Comité organisateur : Amélie Boulin, Victoria Knowles, Licelotte Nin Mojica, Juliana Théodore, Ogny Traore, Drissa Yalcouye



Comité scientifique : Monsieur Benjamin Brou