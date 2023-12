Bourse postdoctorale en sciences humaines numériques : Staging Better Futures / Mettre en scène de meilleurs avenirs (Univ. of Waterloo)

Description du poste et instructions de candidature >> https://bit.ly/3GSaTyE

Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste contractuel avec possibilité de renouvellement

Nous recherchons une personne titulaire d’une bourse postdoctorale fortement motivée et détentrice d’une formation en sciences humaines numériques pour rejoindre notre programme de recherche. Celui-ci étudie la question de recherche suivante : « Quelles sont les pratiques éclairées nécessaires à l’archivage suivant une méthodologie communautaire? ». Ce poste est d’une durée d’un an, avec une entrée en poste au début de 2024 et la possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires. Il inclut également un programme de mentorat structuré pour soutenir le développement professionnel, intellectuel et créatif de la recrue.

Cette bourse est financée par une subvention de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Les sujets du programme de recherche comprennent l’évaluation des données de recherche, le maintien de la souveraineté des données, l’évaluation des besoins et la supervision de la conception itérative.

La personne titulaire de la bourse postdoctorale sera co-supervisée par Nicole Nolette, docteure en langue et littérature françaises et codirectrice de SBF/MSMA, et par Susan Brown, la directrice de l’organisme partenaire, le Collaboratoire scientifique des écrits du Canada (CSÉC). La personne retenue devra travailler à temps plein et en étroite collaboration avec une équipe d’étudiant·e·s aux cycles supérieurs et d’autres équipes du projet. L’horaire de travail de la personne titulaire de la bourse devra être flexible, car certaines activités impliquent, à l’occasion, des heures de travail en soirée et durant le weekend. Les personnes candidat·e·s doivent se montrer passionnées par les sciences humaines numériques et la recherche sur le colonialisme, le racisme, le capacitisme, la discrimination fondée sur le genre et la minorisation linguistique dans l’enseignement du théâtre au niveau postsecondaire.

À propos de Staging Better Futures / Mettre en scène de meilleurs avenirs (SBF/MSMA).

La personne titulaire de la bourse postdoctorale travaillera pour le projet SBF/MSMA mené par

Nicole Nolette, docteure en langue et littérature françaises (Université de Waterloo) et Jennifer Roberts-Smith, docteure en littérature de langue anglaise (Université Brock). La personne candidate retenue participera au projet en développant, notamment, la synthèse des connaissances et les processus de gouvernance afin d’assurer des relations égalitaires entre les membres du projet. SBF/MSMA est un partenariat pancanadien intersectoriel. Le projet aborde le colonialisme, le racisme, le capacitisme, la discrimination fondée sur le genre et la minorisation linguistique dans l’enseignement du théâtre au niveau postsecondaire. SBF/MSMA vise le

changement systémique par l’entremise d’une approche féministe intersectionnelle et communautaire (OFIFC). Le projet bilingue rassemble plus de 90 participant·e·s partout au Canada. Parmi les participant·e·s, citons des collèges, des universités, des compagnies de théâtre, des associations artistiques, un caucus étudiant et un groupe-conseil formé d’artistes-pédagogues indépendant·e·s.

À propos du Collaboratoire scientifique des écrits du Canada (CSÉC).

La personne titulaire de la bourse postdoctorale travaillera directement avec la directrice de projet du CSÉC, Susan Brown, sur le projet SBF/MSMA basé sur l’infrastructure virtuelle du Collaboratoire scientifique des écrits du Canada (CSÉC) / The Canadian Writing Research Collaboratory (CWRC). Pour le CSÉC, la recherche met en œuvre la production dynamique de communautés de savoir qui collaborent par l’entremise du numérique pour soutenir, enrichir et développer continuellement le savoir culturel. L’organisme offre aux chercheur·euse·s une fondation pour étudier les transformations culturelles, passées et actuelles, ainsi qu’un moyen d’explorer de nouvelles formes de production du savoir. Le CSÉC vise à rendre les méthodes de recherche numériques plus accessibles et à développer une communauté de recherche active, dédiée à l’exploration du potentiel de la collaboration virtuelle.

À propos de l’Université de Waterloo.

L’Université de Waterloo est l’université la plus importante au Canada sur le plan de la recherche. Elle est reconnue pour son esprit d’excellence qui s’articule dans toutes ses activités, notamment le soutien à sa communauté étudiante et à la recherche de nouvelles solutions. Nous nous engageons à favoriser une culture de travail de renommée internationale qui soutient le succès et le bien-être de notre personnel. Vous pourrez accéder à de nouvelles possibilités, travailler avec des chercheur·euse·s remarquables et faire une différence. Si vous êtes à la recherche d’une carrière qui génère des retombées réelles, à l’Université de Waterloo, c’est ce qu’on fait de mieux.

À propos de l’Université de Guelph.

L’Université de Guelph, avec ses programmes complets et son fort coefficient de recherche, figure parmi les meilleures universités au Canada. Année après année, l’université domine au sommet des palmarès de la satisfaction étudiante. Fondée en 1964, l’université nourrit une réputation pour l’innovation et l’excellence depuis plus de 150 ans. Notre mission est « d’améliorer la vie ». Ces simples mots constituent le pilier d’un établissement dédié à la construction d’un avenir meilleur. Si vous êtes à la recherche d’un endroit où faire la différence et améliorer la vie, vous l’avez trouvé à l’Université de Guelph.

Responsabilités :

● Mener des recherches, y compris de la gestion de recherche; étudier des questions d’éthique, avoir recours à des méthodes qualitatives et quantitatives, mener d’autres activités de collecte de données, de l’analyse, de la rédaction et de la mobilisation des résultats de recherche.

● Superviser, encadrer et assurer la conception itérative d’un référentiel et d’une interface numériques.

● Coordonner un processus d’évaluation des besoins avec les parties prenantes du projet.

● Élaborer des approches communautaires à l’archivage des données en portant attention au maintien de

la souveraineté des données autochtones.

● Concevoir et contribuer au développement technique de prototypes itératifs pour tenir compte des besoins particuliers communautaires.

● Soutenir le CSÉC dans la conception et l’élaboration des flux de travail initiaux pour la diffusion des documents internes du projet et d’autres artéfacts en répondant aux besoins particuliers des processus communautaires de recherche, de création et de conception.

● Rédiger des documents de politiques SBF/MSMA liés à la conception et la mise en œuvre du référentiel et de l’interface et les réviser de manière itérative.

● Assurer la direction et le mentorat des doctorant·e·s. Exigences :

Éducation et expérience:

● Diplôme de doctorat ou doctorat en voie d’être terminé (date de soutenance fixée). La thèse de doctorat doit avoir été soutenue et la date de délivrance du diplôme des candidat·e·s doit être dans les 5 années précédant l’entrée en poste.

● Intérêt avéré en ce qui concerne l’équité dans l’enseignement postsecondaire, dans le milieu théâtral ou dans les environnements numériques de savoir.

● Expertise avérée dans des domaines relatifs à l’archivage numérique comme l’organisation des connaissances, la gestion des données de recherche, l’étude des infrastructures et plateformes essentielles ou la souveraineté des données.

Cométences en recherche:

● Bonne connaissance de diverses méthodologies de recherche interdisciplinaire en sciences humaines, notamment des aspects suivants :

● Expérience de travail avec des logiciels de recherche numériques et, idéalement, de l’expérience en conception.

● Expertise ou expérience dans la conception d’interfaces ou dans les essais utilisateurs et les études de facilité d’utilisation.

● Revue de la littérature systématique. COMPÉTENCES EN GESTION DE PROJET :

● Compétences en matière de coordination et d’organisation et capacités de gestion du temps, de respect des délais et du flux de travail;

● Spécialisation ou expérience professionnelle équivalente dans la gestion de projets de recherche en sciences humaines numériques, le développement collaboratif d’outils numériques et la recherche communautaire.

Capacités de communication:

● Excellentes aptitudes de communication orale et écrite.

● Capacité avérée à formuler des concepts complexes dans un langage clair et accessible.

● Participation et engagement efficace dans des réunions virtuelles.

● Compétences interpersonnelles exceptionnelles, dont l’écoute.

Aptitudes de collaboration:

● Compétences culturelles de haut niveau et aptitude à travailler en toute efficacité avec des personnes collaboratrices avec des bagages disciplinaires, des expertises et des vécus différents.

● Engagement démontré en faveur d’approches inclusives, anti-oppressives, décolonisatrices, antiracistes et anti-suprémacistes dans les milieux du théâtre, de la recherche et de l’enseignement postsecondaires ou des environnements numériques de savoir.

Atouts:

● Bilingue français-anglais à un niveau adapté à la publication et à la présentation de travaux scientifiques (profil CBC).

● Capacité avérée à formuler des concepts complexes dans un langage clair et accessible, en français et en anglais.

● Expertise ou expérience vécue dans un ou plusieurs des domaines d’intérêt du projet : l’autochtonie, la racialisation, le handicap, la diversité des genres et la minorisation linguistique.

● Expérience d’enseignement en classe, d’animation d’ateliers ou de supervision des auxiliaires de recherche et de collaboration dans le respect avec des personnes à différents stades de leur carrière.

● Pour continuer à être admissible à une reconduction (extension), la personne titulaire de la bourse postdoctorale doit encore être dans les cinq années suivant la délivrance de son diplôme au moment de chaque reconduction de son entrée en poste.

Salaire.

La date d’entrée en poste prévue est le 15 février 2024, mais peut être négociée.

● Échelle salariale : 45 000 $ à 52 000 $*

● Il s’agit d’un poste contractuel d’une durée de 12 mois, assorti d’avantages sociaux. Ce poste comprend des heures de travail flexibles et la possibilité de renouvellement pour un maximum de deux années supplémentaires, selon le rendement lors de la première année et de la disponibilité du financement.

*L’échelle salariale représente tous les postes évalués à ce niveau. Le salaire sera déterminé en fonction des compétences, de l’expérience, de l’équité interne et de la compétitivité sur le marché, sous réserve du budget disponible.

Rémunération.

Toutes les tâches détaillées plus haut sont rémunérées et sont à inclure dans le calcul des heures travaillées. Le Département d’études françaises de l’Université de Waterloo sera responsable de la rémunération. Le projet fournit à chaque membre de l’équipe l’espace de travail, l’équipement et les autres ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Ces ressources seront déterminées en consultation avec chaque membre de l’équipe et révisées tous les six mois.

Horaire de travail.

Les valeurs fondamentales du projet prévoient une charge de travail juste et équitable, ainsi que la reconnaissance et la rémunération des membres du projet. Les heures de travail sont flexibles, mais doivent totaliser en moyenne 35 heures par semaine. La flexibilité du travail sera déterminée en suivant les lignes directrices de l’Université de Waterloo en matière de travail flexible. Il n’est pas attendu que vous soyez disponible par courriel après 17 h. Les rencontres se dérouleront à des moments opportuns pour toutes les parties. Les échéances correspondront aux réalisations des activités de recherche de l’année 1.

En règle générale, les activités quotidiennes du projet auront lieu du lundi au vendredi. Certaines activités peuvent se dérouler en soirée ou le weekend, à l’occasion d’événements spéciaux ou pour d’autres raisons particulières.

Reconnaissance et répartition du travail.

Les retombées de la recherche menée par SBF/MSMA toucheront de nombreux secteurs. Ces secteurs comprennent la formation théâtrale postsecondaire et les secteurs publics des arts et de la culture. C’est ainsi que la recherche influencera la façon dont les voix canadiennes sont entendues et perçues. Le principe de la propriété intellectuelle repose sur la création collective et l’accès libre. Voir le cadre de recherche communautaire de l’OFIFC.

Propriété intellectuelle des réalisations du projet :

La personne titulaire de la bourse postdoctorale en sciences humaines numériques se verra attribuer le titre d’auteure unique, d’auteure principale ou de coauteure des réalisations du projet pour les travaux auxquels elle aura contribué. Toutes les contributions, y compris le prototypage, la conception, le codage et le développement numérique ainsi que la conception de la recherche, la recherche, la rédaction d’ébauches, la révision et la conception de la diffusion des connaissances, seront reconnues comme des formes de propriété intellectuelle. Toutes les formes de contribution intellectuelle seront prises en compte. La personne titulaire de la bourse postdoctorale en sciences humaines numériques reçoit une rémunération pour les contributions aux réalisations du projet, comme décrit dans les sections Responsabilités et Rémunération plus haut. La rémunération ne tient pas compte du crédit d’auteur.

Accès aux réalisations du projet :

Conformément à la politique canadienne des trois organismes sur le libre accès aux publications, les réalisations du projet seront en libre accès, c’est-à-dire partagées avec les membres du projet et le grand public. Dans les cas où le libre accès aux réalisations risque de porter préjudice, la codirection générale de SBF/MSMA révisera les politiques en vigueur et développera des politiques d’accès propres aux réalisations en collaboration avec les membres du projet susceptibles d’être concerné·e·s. Les éventuelles réalisations commerciales seront régies par des accords de propriété intellectuelle avec l’Université Brock et seront soumises à la politique canadienne des trois organismes sur le libre accès aux publications. Dans tous les cas, l’accès aux réalisations du projet sera guidé par le cadre de recherche communautaire USAI (utilité, expression de soi, accès et interrelation) tel que défini par l’OFIFC.

Engagement quant à l’accessibilité :

L’Université de Waterloo s’engage à assurer l’accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. Nous nous engageons à fournir un environnement de travail inclusif et accessible, en commençant par le processus de recrutement. Si vous avez besoin d’aménagements que ce soit dans le processus d’application, d’entrevue ou dans le milieu de travail, vous pouvez envoyer un courriel aux ressources humaines à l’adresse suivante : hrhelp@uwaterloo.ca ou appeler au numéro 519-888-4567, poste 45935. Toutes les informations relatives aux aménagements demeurent confidentielles. Nous procéderons à des aménagements en fonction des besoins des personnes candidates, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, à toutes les étapes du processus de sélection.

Les curriculums vitæ des personnes appartenant à divers groupes en quête d’équité ou qui ont quitté le marché du travail présentent des parcours variés. Ces différences seront prises en compte lors de l’évaluation de l’expérience et des qualifications des candidat·e·s.

Énoncé d’expérience vécue :

Staging Better Futures / Mettre en scène de meilleurs avenirs (SBF/MSMA) s’engage à respecter la diversité et les principes d’équité en matière d’emploi. SBF/MSMA invite toute personne qualifiée à poser sa candidature, notamment les membres issu·e·s des Premières Nations, des Inuit, des Métis, des minorités visibles, des groupes racisés, les personnes noires, les personnes vivant avec un handicap, les personnes bispirituelles et 2SLGBTQ+ et d’autres groupes méritant l’équité. Leur expérience vécue sera prise en considération en lien avec le poste.

Énoncé concernant l’équité :

L’Université de Waterloo reconnaît qu’une bonne partie de ses activités ont lieu sur le territoire traditionnel des peuples Neutres, Anishinaabeg et Haudenosaunee. Notre campus principal se situe sur les terres de la Proclamation Haldimand, un territoire concédé aux Six Nations qui inclut dix kilomètres de chaque côté de la rivière Grand. Notre engagement actif envers la réconciliation se déploie sur tous nos campus par l’entremise de la recherche, de l’apprentissage, de l’enseignement et de la création de communautés, sous la coordination de notre bureau des relations autochtones.

L’université valorise les identités diverses et intersectionnelles de sa communauté étudiante, de son corps enseignant et de son personnel. L’université considère l’équité et la diversité comme des parties intégrantes de l’excellence universitaire et s’engage à assurer l’accessibilité pour tout son personnel. L’Université de Waterloo recherche un·e candidat·e qui partage ses valeurs d’équité, d’antiracisme et d’inclusion. Nous encourageons ainsi la candidature de toutes les personnes ayant été historiquement désavantagées et marginalisées, dont les personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuit, les personnes noires, les personnes racisées, les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les personnes 2SLGBTQ+.

Nous encourageons toutes les personnes qualifiées à postuler; les personnes canadiennes et résidentes permanentes du Canada seront toutefois privilégiées.

—

Comment postuler :

Nous invitons les personnes intéressées à nous envoyer :

● une lettre de motivation qui décrit votre expérience et vos qualifications pour le poste;

● un curriculum vitæ à jour;

● les coordonnées d’une référence de direction universitaire;

● les coordonnées d’une autre référence de direction universitaire ou d’un·e gardien·ne du savoir communautaire;

● un échantillon de travail pertinent au poste qui illustre vos forces en tant que chercheur·euse.

Veuillez envoyer vos documents à Nicole Nolette (nicole.nolette@uwaterloo.ca) d’ici le 1er février 2024 avec l’objet « SBF/MSMA Digital Humanities Postdoctoral Fellowship ».