Image & Narrative, 24-1 & 3 : "Le livre, le musée, l’enfant / The book, the museum and the child" (dir. I. Rialland)

Le livre, le musée, l’enfant / The book, the museum and the child

Numéro thématique bilingue, en deux volets, dirigé par Ivanne Rialland dans la revue Image & Narrative.

Aujourd’hui, en France, les livres pour enfants sur l’art sont nombreux, destinés à tous les âges, depuis la toute-petite enfance jusqu’à l’adolescence, et se coulent dans tous les formats et les genres de la littératures jeunesse : imagiers, albums, documentaires, livres d’activités, livres animés, romans… Ces ouvrages sont publiés par des éditeurs eux aussi extrêmement variés : petites structures indépendantes, grands groupes, éditeurs scolaires, maisons d’éditions généralistes, jeunesse, éditions d’art.

Parmi ces éditeurs, beaucoup sont des musées, qui ont une situation spécifique dans le secteur de l’édition sur l’art. Leur activité éditoriale est un élément de leurs missions de valorisation des collections et de médiation auprès des publics par rapport auxquelles il s’agit donc de l’analyser. C'est l’objet du premier volet du dossier d’Image & Narrative, qui croise le regard de chercheuses et d’acteur.ice.s des musées sur les liens entre livres jeunesse et stratégies de médiation des musées. Le deuxième volet complète les perspectives dessinées en interrogeant les formes de la médiation de l’art que peut proposer le livre jeunesse.

Les articles de ces deux numéros sont des versions remaniées des communications du colloque international organisé les 9 et 10 décembre 2020 par le Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (UVSQ, Université Paris-Saclay), le Musée du Louvre et l’École du Louvre avec le soutien de la Fondation des sciences du Patrimoine, de l’Université Paris-Saclay, du Centre National de la Littérature Jeunesse (CNLJ, BnF) et de la médiathèque Françoise Sagan/Fonds patrimonial Heure joyeuse. Le colloque incluait également deux tables rondes dont les captations sont en ligne sur la chaîne Youtube de l’UVSQ : https://www.youtube.com/watch?v=BsOwXmrmfz0 et https://www.youtube.com/watch?v=1qgl3IRUJh8

—

Table des matières

Image & Narrative n°24.1 (janvier 2023)

Ivanne Rialland, "Introduction: Le livre jeunesse sur l’art et le musée "

Ivanne Rialland, "Introduction: Children’s Art and Museum Books"

Myriam Metayer, "Le musée du Louvre et ses collections dans les livres jeunesse sur l’art (1990-2020) : entre plaisir des yeux, imaginaire et savoirs historiques"

Myriam Metayer, " The Louvre and its Collections of Children’s Art Books (1990-2020): Viewing Pleasure, Imagination, and Historical Knowledge"

Ivanne Rialland, "Un musée des merveilles : le livre jeunesse comme vecteur d’attachement au lieu muséal. L’exemple des éditions du Louvre"

Ivanne Rialland, "A Museum of Wonders: Children’s Books as Attachment Objects Linked to the Museum Space. The Case of the Éditions du musée du Louvre"

Hélène Valotteau, "Quelle place pour l’art à destination des enfants dans les livres du fonds patrimonial Heure joyeuse – médiathèque Françoise-Sagan? "

Hélène Valotteau, "What is the Role of Art in Children’s Books in the Heure Joyeuse Heritage Collection at the Françoise-Sagan Multimedia Library? "



Philip Yenawine, "Art Museums as Educators: Publishing for Young People"

Philip Yenawine, "Les musées d’art comme instruments de pédagogie : publier pour le jeune public"

Image & Narrative n°24.3 (octobre 2023)



Ségolène Le Men, "La genèse du musée des enfants et l’éducation du regard : de Comenius à Madame de Genlis"

Ségolène Le Men, "The Birth of the Children’s Museum and Visual Education: From Comenius to Madame Genlis"

Nadège Langbour, "Peintures pressées de Bernard Friot : les enjeux didactiques et esthétiques d’un musée de papier à l’usage du jeune lecteur"

Nadège Langbour, "Peintures pressées by Bernard Friot: the Didactic and Esthetic Elements of a Paper Museum for Young Readers"

Cécile Vergez-Sans, « Art-y-es-tu ? », la collection d’albums pour enfants du MAMCO : « Je ne voulais pas faire de la médiation »

Cécile Vergez-Sans, “Art-y-es-tu?” MAMCO’s collection of children’s picture books: “I didn’t want to mediate art.”

Laurence Brogniez, "Ateliers de papier : du lieu au livre pour enfants"

Laurent Bazin, "Histoires de l’art : théorie et pratiques de la narrativité dans les livres pour enfants sur l’art"

Laurent Bazin, "Art Stories: Theory and Practices of Narrativity in Children’s Art Books "