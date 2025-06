Miscellanea Juslittera, n° 15, 2025 : "Quelques prolégomènes à l'étude normative dans l'œuvre de Marie de France"

En mettant en scène des conflits normatifs et en valorisant des formes de justice poétique, elle interroge les fondements mêmes de l’ordre social et juridique de son époque. Son écriture, tout en restant ancrée dans le système féodal, propose un espace critique où les lois peuvent être contournées, subverties ou réécrites à la lumière de la compassion, de l’amour et de la loyauté. En cela, Marie de France illustre à merveille la manière dont la littérature médiévale peut penser - et parfois dépasser - le droit.

Lire le propos introductif de Jérôme Devard…

—

Sommaire

Marie de France et son temps de E. A. Francis

Seigneurie, noblesse et chevalerie dans les Lais de Marie de France de Jean Flori

Conflicting Codes of Conduct : Equity in Marie de France's Equitan de Gloria Gilmore

Courtly Love and the Representation of Women in the "Lais" of Marie de France and the "Coutumes de Beauvaisis" de Philippe de Beaumanoir deJerry Root