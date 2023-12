Bourse Jean-Pierre-Vernant sur l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance

Résistant, historien et anthropologue connu pour ses travaux sur la Grèce ancienne, Jean-Pierre Vernant incarne la figure d’un savant engagé dans les tumultes du vingtième siècle.

L’Imec et le Mémorial de Caen sont heureux d’annoncer le lancement de la Bourse de recherche Jean-Pierre-Vernant, une initiative destinée à soutenir des projets d’excellence portant sur l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Cette bourse s’adresse prioritairement aux doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s, dans la limite des 5 années suivant la soutenance, issus·e·s d’une université nationale ou internationale.

Critères de sélection

Intérêt du sujet et qualité du dossier présenté, originalité de la démarche critique et documentaire, lien avec les archives conservés à l’Imec et au Mémorial de Caen ; parcours académique et publications ; recommandations de spécialistes du domaine. Le·a lauréat·e sera désigné·e par un comité scientifique qui rendra ses instructions et ses avis à la directrice générale de l’Imec et au directeur général du Mémorial de Caen.

Dotation et résidence

La bourse Jean-Pierre-Vernant est attribuée pour un montant de 3 000€. Le·a lauréat·e sera invité·e en résidence pour une durée de deux mois. Il·elle sera amené·e à contribuer aux publications de l’Imec et du Mémorial et à engager des actions de valorisation du fonds Jean-Pierre Vernant.

Dossier de candidature

Contact : appeldebourse@imec-archives.com

Fiche de candidature

Curriculum vitae et lettre de motivation

Note d’intention entre 3 000 et 5 000 signes

Lettre de soutien d’une personnalité du monde académique

Calendrier

Date limite de dépôt des dossiers : 5 avril 2024

Désignation du lauréat : 6 juin 2024

Durée de la résidence : 2 mois