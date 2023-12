Traces , n° 27 : "Découvertes de l'imposture" (dir. Jean-Louis Dumortier)

Il n'est d’imposture que découverte. Qui ne s’avise pas d’avoir été trompé ou de s’être abusé lui-même — sur ce qu’il vaut, sur ce qu’il peut — n’éprouve pas de sentiment d’imposture. Vogue sa galère sur une mer dont il ignore les dangers! Mais que survienne la tempête d’une prise de conscience…Ces soudaines levées de la houle, ces vagues de désillusion qui déferlent, qui font perdre le cap et craindre le naufrage, Simenon les a tant racontées que l’on peut se demander — quand on sait la vertu thérapeutique de ses «transes» romanesques — s’il n’est pas obsédé par l’imposture, par le risque de la perte d’identité dans une mascarade quasi universelle, dans un tourbillon d’apparences à l’agitation duquel, plus ou moins délibérément, il contribue lui-même en se mettant en scène. Sa quête inlassable de «l’homme nu», la fascination qu’exerce sur lui la figure du clochard, radical du dépouillement, exhibitionniste du rejet des apparences dignes, ne sont-elles pas des symptômes d’une angoisse de s’égarer dans un monde de faux-semblants paré du nom de société, dans un jeu de dupes dont il ne parvient pas à tirer son épingle?Telle est en tout cas la piste de recherche qu’ont suivie celles et ceux qui ont contribué à ce volume de Traces. En s’attachant pour la plupart à interpréter un seul roman comme une variation sur le thème de la découverte de l’imposture, en interprétant l’œuvre choisie selon des perspectives assez différentes les unes des autres, mais en veillant à illustrer l’art subtil d’un romancier qui donne plus à comprendre qu’il n’en dit, les autrices et les auteurs ont abondamment documenté un sujet qui ne renouvelle peut-être pas les études simenoniennes, mais qui, assurément, n’a pas encore été approfondi.

Sommaire :

Jean-Louis Dumortier, Éditorial



François-Jean Authier, De la vanité. Éthologie des Anneaux de Bicêtre de Georges Simenon

Christine Bister, D'une imposture à l'autre. Une interprétation de L'évadé

Jean-Louis Dumortier, Les (imposteurs) innocents

Jean-Louis Dumortier, Et tout au bout de la galerie…

Laurent Fourcaut, L'Homme de Londres : l'écrivain imposteur et ses double

Sandrine Marcillaud-Authier, Moi-même comme un autre…

Les écarts de l'imposteur dans L'Assassin de Georges Simenon

Paul Mercier, Sentiment d’imposture, soumission aux normes et capacite de rêverie dans l’espace romanesque

Christian Neys, Le voyageur de la Toussaint ou que faire de l’imposture ?

Didier Riet, Impostures et imposteurs dans Oncle Charles s’est enfermé

Varia

Pierre Somville, Odeurs de Porquerolles