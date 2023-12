Études de lettres, n° 322 (2023/4) : "Antoine Meillet. Regards linguistiques et historiques sur sa vie et son œuvre" (dir. Robin Meyer & Sébastien Moret)

Professeur à l’École pratique des hautes études et au Collège de France, célèbre comparatiste et spécialiste de quasiment toutes les langues indo-européennes, le Français Antoine Meillet (1866-1936) fut considéré comme un maître des études linguistiques. Aujourd’hui encore, il est, par ses travaux, presque unanimement reconnu comme une figure incontournable de la discipline linguistique.Consacré à la vie et à l’œuvre de Meillet, ce numéro réunit des réflexions à la fois linguistiques et historiques, des réévaluations des apports de ses orientations significatives (la linguistique grecque, la linguistique arménienne, les études homériques) et des contributions abordant des aspects encore peu traités de son héritage.

Sommaire

Robin Meyer et Sébastien MoretIntroduction [Texte intégral]

Regards linguistiques

Daniel Kölligan

ἈKINHTA KAI KEKINHMENA: notes sur les études d’Antoine Meillet sur le grec et l’indo-européen* [Texte intégral]

Martina Astrid Rodda

Antoine Meillet et la langue homérique: au-delà du «Parryisme»* [Texte intégral]

Robin Meyer

Antoine Meillet, parrain de la linguistique arménienne* [Texte intégral]

Regards historiques

Francis Gandon

«J’avais rêvé un peu mieux.» Les désillusions du jeune Antoine, linguiste et voyageur en Arménie en 1891 [Texte intégral]

Vladimir Jaboyedoff

Antoine Meillet et Matteo G. Bartoli: la langue comme outil de civilisation au service de l’idéologie nationale [Texte intégral]

Hava Bat-Zeev Shyldkrot

Les comptes rendus doubles de Meillet [Texte intégral]

Sébastien Moret

Meillet historien de la linguistique [Texte intégral]

Sébastien Moret et Robin Meyer

La voix de Meillet: sur deux enregistrements des Archives de la parole [Texte intégral]