Poste de professeure, professeur en Théories littéraires : études féministes, au Département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal

AU DÉPARTEMENT D’ÉTUDES LITTÉRAIRES (UQAM)

POSTE DE PROFESSEURE, PROFESSEUR EN THÉORIES LITTÉRAIRES : ÉTUDES FÉMINISTES

L’entrée en fonction est prévue au 1er juin 2024 sous réserve des autorisations budgétaires requises.

L’UQAM recherche des candidates et candidats qualifiés afin de renouveler son corps professoral et assurer un développement de qualité dans tous ses domaines d’activité.

SOMMAIRE DE LA FONCTION :

• Enseignement et encadrement aux trois cycles d’études.

• Recherche dans le domaine.

• Services à la collectivité.

EXIGENCES :

• Doctorat en études littéraires, en sémiologie ou dans un domaine équivalent.

• Publications récentes importantes et pertinentes au poste.

• Expérience d’enseignement universitaire en théories littéraires (littérature et études féministes). Le Département d’études littéraires privilégiera les candidat(e)s dont les intérêts sont complémentaires à ceux des professeur(e)s déjà en place.

• Engagement dans la recherche, subventionnée ou non subventionnée.

• Cohérence et constance des activités de recherche et de diffusion de la recherche.

• Aptitudes pour l’administration et l’encadrement académique.

• Connaissance de la littérature québécoise.

• Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 1ER JUIN 2024

TRAITEMENT : Selon la convention collective UQAM-SPUQ Soucieuse d’être représentative de la société québécoise et déterminée à s’enrichir de sa diversité, l'Université invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les personnes autochtones, les membres de minorités visibles et ethniques, ainsi que les personnes handicapées relativement au Programme d'accès à l'égalité en emploi. Les personnes issues de ces groupes sont invitées à s’auto-identifier lors du dépôt de leur candidature en remplissant le questionnaire d’identification à la présente adresse et à le joindre à leur dossier de candidature : https://rh.uqam.ca/qaccesegalite/

Conformément aux exigences canadiennes en matière d’immigration, la priorité devra être accordée aux personnes ayant les autorisations nécessaires pour travailler au Canada. Ce critère n’est pas une priorité au sens des conventions collectives applicables.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae en français, détaillé, daté et signé, accompagné d’une lettre de motivation, des évaluations d’enseignement disponibles, de tirés à part de publications récentes et de trois lettres de recommandation, le tout en format papier et en format électronique, AVANT LE 29 JANVIER 2024, 17 H, à :

Bouchra Rahmouni rahmouni.bouchra@uqam.ca

Madame Véronique Cnockaert., directrice a/s de Bouchra Rahmouni

Département d’études littéraires Université du Québec à Montréal C.P. 8888, Succursale Centre-ville Montréal (Québec) H3C 3P8