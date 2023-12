Dialogues francophones, n° 26-27 : "In.Coformismes de la pensée et de la parole dans un monde qui enseigne le parler politiquement correct" (dir. Georgiana I. Badea & Ioana Marcu)

Table des matières

Avant-propos, 7

Dossier thématique : "In.Coformismes de la pensée et de la parole dans un monde qui enseigne le parler politiquement correct"

Ioana MARCU (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie), Entre non-dit et dit (violent) : (non)révélation d’une H/histoire traumatique chez Dalila Kerchouche, Hadjila Kemoun et Alice Zeniter/13

Christina OIKONOMOPOULOU (Université de Péloponnèse, Grèce), Des rêves utopiques aux réalités dystopiques : regards non conformistes de l’humanité dans le théâtre de Sedef Ecer/35

Iringó CORA (Université Transilvania de Braşov, Roumanie), Écrire l’intime depuis le désir et la nécessité. L’Engagement et la valeur éthique des écrits ernaliens/53

Herman KAMWA KENMOGNE (Université de Yaoundé 1, Cameroun), Postures et impostures : le défi de la (re)politisation culturelle de l’Afrique postcoloniale dans "Les Tourments secrets du roi Kamga" de Patrice Kayo/69

Ingrid NINKEU NGASSAM (Université de Yaoundé 1, Cameroun), Le Discours de la patience dans Munyal. Les larmes de la patience de Djailid Amadou Amal. Une analyse stylistique/87

Varia

Claudiu GHERASIM (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie), Lecture mythocritique du chronotope dans Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo/105

Monique NOËL-GAUDREAULT (Université de Montréal, Canada), L’Inde, l’amour et la mort dans L’Intouchable aux yeux verts de l’écrivain jeunesse Camille Bouchard/123

Safoura TORK LADANI (Université d’Ispahan, Iran), Minorité africaine, une lecture géocritique du contexte postcolonial dans les récits de voyage/137

Entretiens

Entretien avec Minna SIF, propos recueillis par Ioana MARCU (Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie) /153

Entretien avec René BIZAC, propos recueillis par Andrei LAZĂR (Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, Roumanie) /159

Traduction inédite

Annie LULU, La Mer Noire dans les Grands Lacs, fragments traduits en roumain par Cornelia MOHORA/168

Comptes rendus

Margareta Gyurcsik, Dumitru Tsepeneag. Un pont entre la Seine et le Danube, Chisinau, Éditions Muse, 2022 (Georgiana I. Badea) /179

Ileana Neli Eiben et Andreea Gheorghiu (études réunies par), Une Roumaine au pays de la Francophonie. Mélanges en l’honneur de la Professeure Margareta Gyurcsik. Timişoara, EUV, 2022 (Dumitra Baron) /180

Elena-Brânduşa Steiciuc, Pe fibra textului – 50 de lecturi complice [Sur la fibre du texte – 50 lectures complices], Suceava : Editura Universităţii « Ştefan cel Mare », 2022 (Carmen Andrei) /182

Lazar, Andrei, L’autobiographie entre le texte et l’image, Préface de Rodica Lascu-Pop, Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, coll. « belgica.ro », 2021 (Claudiu Gherasim) /184

Vlad Dobroiu, Étude sur le théâtre d’Éric-Emmanuel Schmitt, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2022 (Gina Kun) /187

Mzago Dokhtourichvili et Atinati Mamatsashvili (dir.), Anthologie des littératures de langue française, Tbilissi, Les Éditions de l’Université d’État Ilia, 2022 (Vlad Dobroiu) /189

Jean-Paul Biruru Rucinagiza, Histoire abrégée de la littérature francophone congolaise, Lubumbashi, Presses Universitaires de Lubumbashi, 2022 (Vlad Dobroiu) /191

Swoboda, Anna, La prose de Ken Bugul : entre le réel et le surnaturel, Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu, Śląskiego, 2021 (Claudia Dragoş et Ioana Marcu) /194

Yaya Mountapmbémé P. Njoya et Jean Claude Abada Medjo (dir.), De l’extrême dans les littératures francophones des Suds, Paris, L’Harmattan, 2021 (Claudiu Gherasim) /196

Anne Serre, Notre si chère vieille dame auteur (roman), Paris, Mercure de France, 2022 (Alexia Martincsek et Ramona Maliţa) /201

Notices bio-bibliographiques/205