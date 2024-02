Le langage de la vie

L'œuvre de Loránd Gáspár n'a cessé de circuler du domaine médical au domaine littéraire. Dès 1960, il a tenu des cahiers de notes, contenant ses réflexions, griffonnées sur papier, parfois sur une ordonnance entre deux patients, formant tour à tour des observations sur la médecine, la douleur ou encore la poésie. Resté inédit à la mort du poète, le recueil de Feuilles d’hôpital que publie aujourd'hui les éditions genevoises Héros Limite est sans doute l’exemple le plus représentatif de ce dialogue entre les disciplines. Reprenant l’essence de Feuilles d’observation (éd. Gallimard, 1986) sous une forme plus construite et mûrie par l’expérience, cet ouvrage commencé dans les années 1970, en continuel chantier depuis lors, affirme et revendique son caractère composite, mêlant le style poétique et l’essai, la réflexion philosophique et le développement scientifique, en achevant de faire la preuve que la poésie est susceptible d’investir en tant que langage de la vie toutes les dimensions de l’existence humaine, y compris dans ses moments limites, la souffrance, la maladie, la guérison.

