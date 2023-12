Julien d'Huy, L'aube des mythes. Quand les premiers Sapiens parlaient de l'Au-delà

On sait bien peu de choses sur la façon dont nos ancêtres préhistoriques concevaient la mort. Le faible nombre de sépultures paléolithiques attestées, la difficulté à interpréter les vestiges exhumés ou à attribuer l'enterrement et le traitement réservé aux corps à des rituels funéraires ne permettent guère d'en inférer des représentations.

Pourtant, les humains qui nous ont précédés devaient avoir des croyances à propos de l'Au-delà. Leur refuser de s'être interrogés sur cette perspective, au même titre que nous le faisons, reviendrait à oublier notre appartenance commune à une même espèce. Mais comment combler les lacunes de l'archéologie ? Après Cosmogonies, qui avait démontré la robustesse des méthodes phylomythologiques pour reconstituer les mythes du passé en retraçant la généalogie de ceux qui nous sont connus, Julien d'Huy s'attelle ici à répondre à des questions fondamentales : à quoi les premiers Homo sapiens attribuaient-ils leur finitude ? Dans leur esprit, l'humanité était-elle mortelle dès l'origine et, sinon, comment l'est-elle devenue ? Sous quelles formes se figuraient-ils leur dernière demeure et le chemin qui y menait ? Croyaient-ils en une vie après la mort et à la possibilité de revenir de l'autre monde ? Comment envisageaient-ils les relations entre les morts et les vivants ?

C'est dans ce voyage fascinant, véritable archéologie de la psyché, que nous entraîne l'auteur, en montrant la force avec laquelle certains mythes hérités de nos lointains devanciers continuent de nous influencer dans l'art, la philosophie, la religion, voire la science, sécrétant toujours un puissant imaginaire autour de notre questionnement ultime.

Julien d'Huy est docteur en histoire, affilié au Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France, CNRS, EHESS). Ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications dans des revues scientifiques. Il est l'auteur de Cosmogonies. La Préhistoire des mythes (2020), le premier ouvrage à avoir développé une approche systématique de la phylomythologie.

Sommaire

Introduction

Première partie – De la terre au ciel

1. Phylogénie funéraire

La langue des oiseaux

Permanence et transmission des traditions

Évolution des traditions

Diffusion et migration

Orchestration du " chant " des possibles

À la recherche d'une mythostructure

Conclusion partielle

2. L'arbre de la mort

Qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique ?

La méthode fonctionne-t-elle sur des récits manuscrits ou des textes oraux ?

Des arbres et des mythes

Construire un arbre

Esprits critiques

Reconstruire le passé

Conclusion partielle

Interlude 1. L'aube des chiens

Entre chien et loup

Des mythes avec un caractère de chien

Des aboiements au pied des arbres

Des proto-motifs qui ont du chien

Deuxième partie – De l'origine de la mort

3. Polyphonie des temps passés

L'immortalité de certaines créatures

Les motifs des êtres qui muent et la mort

La mort comme accident

Répondre à l'appel

Libérer l'humanité de la mort

Le retour contrarié des morts

La régénérescence contrariée

Comparaison se fait raison

Un végétal fatal

La personnification de la mort

Conclusion

4. Symphonie des temps présents

L'histoire d'un serpent et d'un arbre

La force du mythe en science

Conclusion

Interlude 2. Canis funerarius

Toujours sur le métier remettons notre ouvrage

Archéo-logique

Troisième partie – Ce qui vient après

5. Le royaume des morts

Quand les morts viennent à la rencontre des vivants

Quand les vivants vont chercher les morts : Orphée

Conclusion

6. L'invitation au voyage

Le champ lexical du voyage

Sur la route des étoiles

La Voie lactée, un fleuve constellé ?

La Voie lactée comme route des morts

Naviguer jusqu'au pays des morts

Le chant du poète

Ailleurs en poésie

Le chemin de Saint-Jacques

Conclusion : une certaine idée de l'Au-delà

Interlude 3. La course céleste du chien

Une étoile canine

Sur les pas d'Orion

Quatrième partie – L'éternel retour

7. Et si le Soleil ne revenait pas ?

L'herbivore héliophore

Le Soleil chassé, ou la phylomythologie en pleine lumière

Conclusion

8. Quand le Soleil a rendez-vous avec la Lune

D'autres Soleils et d'autres Lunes

La preuve par la consilience

Conclusion

Interlude 4. Domysthication

L'appel du loup

Le mouton

Ce que nous apprend la mythologie comparée

À l'origine était le mythe

Conclusion

Des résultats de la phylomythologie

Penser le monde tel qu'il est

Le mythe : un outil pour surmonter sa peine

Des récits faits pour être retenus

" Mort, où est ta victoire ? "

Remerciements

Bibliographie.