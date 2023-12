Joyeuses fêtes !

Toute l'équipe Fabula vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d'année, et vous invite à feuilleter l'album de l'année 2023. Vous y retrouverez l'ensemble des billets affichés semaine après semaine sur les trois pages d'accueil que compte désormais le site : les principales parutions pour les études littéraires et nos ressources propres affichées sur la présente page, mais aussi les publications de sciences humaines en prise sur des Questions de société, ainsi que l'actualité du Web littéraire pour les initiatives et ressources nativement numériques. Rendez-vous le 8 janvier pour découvrir les premiers titres d'une année 2024 qui s'annonce très politique.