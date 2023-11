Xavier Mauduit, Jeanne Guérout, Histoire des préjugés

Les préjugés se définissent comme des opinions préconçues et mal fondées. La majorité d’entre eux stigmatisent des groupes humains : les peuples, les nations, les femmes, les gros, les roux, les riches, les pauvres, les artistes, les intellectuels… Ils expriment un sentiment de supériorité ou un complexe d’infériorité d’un groupe envers un autre. Rien ni personne n’est à l’abri de ces jugements, pas même les animaux, les couleurs, les aliments ou les arts.

Dans cette Histoire des préjugés, les historiennes et les historiens sont remontés à la source de plus de cinquante préjugés pour en expliquer la genèse, le contexte historique et surtout la permanence à travers les âges. Une leçon d’histoire et un antidote à la haine.

