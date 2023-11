Carole Christen, À l’école du soir

Interroger, sans prétendre à l’exhaustivité, les différentes expérimentations des cours d’adultes, de leur « invention » au début de la Restauration à leur forte croissance à la fin du Second Empire, période durant laquelle s’affirment la formation de la classe ouvrière liée au développement de l’industrie et la nécessité d’instruire et de former l’ensemble des citoyens, avant l’institutionnalisation républicaine de l’école par les lois Ferry.

Carole Christen est professeure d’histoire contemporaine à l’université Le Havre Normandie. Elle a publié Histoire sociale et culturelle des caisses d’épargne en France, 1818-1881 (Economica, 2004) et codirigé plusieurs ouvrages collectifs, notamment Histoire de l’éducation populaire, 1815-1945. Perspectives françaises et internationales (PU du Septentrion 2017) ; S’unir, travailler, résister. Les associations ouvrières au XIXe siècle (PU du Septentrion, 2021).

