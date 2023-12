Descendre au troquet

Parce qu'il est le lieu de toutes les histoires, le bistrot est aussi un lieu d'Histoire. Laurent Bihl nous offre Une histoire populaire des bistrots (Nouveau Monde éd.) : du débit de boissons de 1789 au comptoir du XIXe siècle, en passant par les caboulots du petit matin, les auberges de terroir, les grands cafés parisiens, ceux du Commerce ou des Sports, les grandes brasseries de province, l'ouvrage montre que le bistrot reste un poste d'observation des évolutions de la société, s'agissant par exemple des jeux et divertissements, de la fréquentation féminine, de l’âge d’or de l’apéro, de la guinguette…

Gilles Schlesser a dressé de son côté Le Grand Carnet d’adresses de la littérature à Paris (Séguier), pour révéler derrière la ville de bitume la capitale bâtie au fil des mots et des siècles par les innombrables écrivains qui y ont vécu, rêvé et travaillé : une promenade entre flânerie poétique et encyclopédie géolittéraire, à la découverte des secrets de la "ville aux cent mille romans". Fabula vous propose de lire un extrait de l'ouvrage…

David Michon retrace 24 heures de la vie d'un restaurant parisien en… 1867 (PUF) : l’histoire s’écrit dans l’assiette et sur les banquettes de "Chez Gustave". Là se joue le destin de grandes entreprises et industries, là se font et se défont les réputations, s’échangent regards et bons mots. Mêlant plaisirs et intrigues, faisant s’asseoir côte à côte politiciens, comédiens et demi-mondaines, il est le cœur de cette nouvelle société – bientôt la nôtre. Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…

Sans changer de trottoir mais un peu plus haut dans le temps, on retrouvera le souvenir de deux classiques des comptoirs : les Troquets de Paris signé par l'auteur de Rue des maléfices, Jacques Yonnet (L'Echappée, 2016), qui réunit quinze années de déambulations qui furent autant de chroniques données à L'Auvergnat de Paris. Ou encore l'Éloge du bistrot parisien prononcé par Marc Augé (Payot, 2015), qui entrait au bistrot comme dans un théâtre pour observe ses différents acteurs – garçons de café, serveuses, clients… ‒ et tenter de cerner ce qui se joue vraiment, autour du zinc, sur les scènes actuelles de la vie quotidienne.

Rappelons aussi le sommaire que la revue Trois cent trois a consacré en 2019 aux bistrots : un voyage au travers des Pays de la Loire de zinc en zinc.

(Photo: René Jacques, Angle de la rue Charbonnière et rue de Chartres, 1936)